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Région de Laval

Investissement de plus de 95 M$ dans les infrastructures de transport

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7 avril 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le gouvernement du Québec investit un montant de 95 159 000$ destiné aux infrastructures de transport routier de la région de Laval pendant la période 2026-2028.

Ces investissements ont pour but de mettre en oeuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

« Entretenir nos infrastructures, c’est un choix responsable, et c’est exactement ce que nous faisons à Laval avec cet investissement de plus de 95 M$. Cet appui permettra d’assurer des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces pour nos citoyennes et citoyens, aujourd’hui et pour les années à venir. », exprime Valérie Schmaltz, députée de Vimont.

Tandis que la députée de Fabre, Alice Abou-Khalil, indique que « Ces investissements sont une excellente nouvelle pour les familles de Laval. Des routes mieux entretenues et plus sécuritaires, ça signifie concrètement une qualité de vie améliorée pour nos citoyennes et citoyens, au quotidien. ».

« Ces investissements routiers du gouvernement du Québec pour la région de Laval améliorent la sécurité routière et assurent le maintien des infrastructures en plus de favoriser la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport aussi efficaces que sécuritaires qui contribuent au développement de notre région. », termine Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides. 

Au cours des deux prochaines années, il est prévu la reconstruction, en béton, d’une section de la chaussée de l’autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais et l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie). Également,  la réparation de quatre structures de l’autoroute 440, au-dessus de l’autoroute 15 (des Laurentides). Finalement, l’amélioration de l’éclairage sur les autoroutes 440 et 25, entre l’autoroute 19, à Laval, et l’île Saint-Jean, à Terrebonne.

L'annonce a été faite par le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval,  Christopher Skeete, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien.

 

 

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