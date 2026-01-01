Un couple de Laval remporte 77 777 $ avec un billet à gratter

Au cours des derniers jours, Ghislain Daraîche et sa conjointe, Germaine Bouchard Daraîche, de Laval, ont remporté l’un des gros lots de 77 777 $ du billet à gratter 777.

Germaine Bouchard Daraîche a profité d’un passage à la pharmacie pour se procurer deux billets à gratter 777. Elle a l’habitude d’en acheter deux à la fois, puisqu’elle aime bien les gratter avec son conjoint.

Après avoir gratté son billet, Germaine croyait avoir mis la main sur 7 777 $. Heureuse de ce gain, elle a tendu le billet à son conjoint pour lui montrer le tout.

Ghislain s’est alors mis à compter les symboles en demandant : « Ça donne quoi quand on en a sept? » Le couple a alors réalisé que c’était plutôt un gros lot de 77 777 $ qu’il venait de gagner!

Grâce au montant remporté, Ghislain et Germaine prévoient effectuer des rénovations et s’offrir un voyage.

Le billet gagnant provient de la pharmacie Jean Coutu de la montée Gagnon, à Bois-des-Filion.