MICA : Une marque employeur forte au service du rayonnement québécois

Depuis sa création en 1986, MICA Cabinets de services financiers s’est imposée comme une référence au Québec en proposant un modèle unique : préserver l’indépendance des conseillers tout en leur offrant un encadrement digne des plus grands réseaux.

Ce choix stratégique attire une grande diversité de professionnels. Conseillers indépendants, spécialistes en conformité, fiscalistes, - en placement ou en technologie trouvent tous chez MICA un milieu où compétence, intégrité et liberté d’action sont au cœur du quotidien.

La liberté d’agir, avec les bons outils

Chez MICA, les conseillers ne subissent aucune pression pour vendre des produits maison ni de quotas imposés par un grand groupe intégré. Ils développent leur portefeuille client en toute autonomie, tout en bénéficiant d’un accompagnement solide :

Un soutien rigoureux en conformité,

Des outils technologiques modernes comme le portail numérique lancé en 2016, la signature électronique ou l’automatisation des processus,

Une équipe multidisciplinaire en appui (juridique, fiscalité, technologie, planification financière).

Cette combinaison entre liberté et soutien crée un environnement où l’on peut avancer plus vite, mais sans jamais être seul.

Un recrutement humain, fidèle aux valeurs

Rejoindre MICA, c’est partager une mission : protéger les investisseurs québécois avec rigueur et indépendance. L’entreprise sélectionne ses talents selon des critères clairs : service aux clients avant tout, transparence, professionnalisme et engagement.

C’est grâce à cette cohérence que, 40 ans après sa fondation, MICA compte aujourd’hui plusieurs centaines de conseillers répartis à travers le Québec, soutenus par une équipe spécialisée au siège social.

De nombreuses reconnaissances

La constance de MICA se traduit aussi par une série de reconnaissances marquantes. Depuis 2008, le cabinet figure 17 années de suite au palmarès des cabinets multidisciplinaires de Finance et Investissement. De 2013 à 2018, puis en 2020, il a été cité à sept reprises dans le classement PROFIT 500 des entreprises privées à forte croissance au Canada. Plus récemment, en 2021, 2023 et 2024, MICA s’est hissée parmi les 300 plus importantes PME du Québec selon Les Affaires.

Ces distinctions ne sont pas que symboliques : elles confirment la stabilité, la solidité et l’attractivité d’un employeur qui traverse les cycles économiques sans perdre son identité.

Un ancrage local qui fait la différence

Au-delà des chiffres et des palmarès, MICA reste profondément attachée au Québec. Les décisions se prennent ici, par des équipes qui connaissent la réalité des conseillers et des familles d’ici. Cet ancrage local nourrit une proximité culturelle et humaine qui fait toute la différence pour les talents à la recherche d’un milieu aligné sur leurs valeurs.

L’avenir est souriant

Avec l’évolution rapide des produits financiers, de la technologie et du cadre réglementaire, MICA reste tournée vers l’avenir. Son objectif demeure clair : offrir aux conseillers un environnement qui valorise leur autonomie, soutenir leur développement par des outils performants et continuer à se distinguer comme une référence incontournable dans l’industrie canadienne des services financiers.

Et comme depuis 1986, chaque nouvelle étape est pensée pour renforcer la mission première de MICA : donner aux conseillers et aux clients québécois un cadre professionnel fiable, innovant et profondément humain.