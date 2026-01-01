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Fin de la livraison à domicile

La transformation de Postes Canada commence et s'étendra sur 5 ans

durée 15h00
16 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Postes Canada joint le geste à la parole et lance son plan de transformation: conversion de la livraison à domicile aux boîtes communautaires et révision du nombre de bureaux de poste sont au menu.

La société s'engage ainsi dans un «tournant historique» et espère redresser sa situation financière et assurer la pérennité de ses activités.

D'ici cinq ans, ce seront les 4 millions d'adresses restantes au pays qui seront converties de la livraison à domicile aux boîtes postales communautaires. Le tout doit permettre d'économiser quelque 400 millions $, a précisé en entrevue jeudi Ariane Sauvé, directrice des relations publiques chez Postes Canada.

Dès la fin de 2026 et le début de 2027, environ 136 000 adresses seront assujetties au processus dans 13 municipalités du pays. Au Québec, les villes touchées seront celles de Sept-Îles, Candiac et La Prairie.

Des mesures d'adaptation sont prévues pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles.

Dans la même veine, Postes Canada veut revoir son réseau de 5900 bureaux de poste au pays. Elle ne s'est pas donné un objectif précis, encore, quant au nombre de bureaux à fermer, mais elle veut poursuivre son analyse du réseau et du comportement des consommateurs. Les régions urbaines et suburbaines «sont actuellement trop desservies» en la matière, estime-t-elle.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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