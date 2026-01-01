L’inflation s’est accélérée à 2,4 % en mars au pays, notamment en raison de l’essence

Le taux d’inflation annuel a bondi de plus d’un demi-point de pourcentage en mars au pays, selon Statistique Canada, notamment parce que la guerre en Iran a fait flamber les prix de l’essence.

L’inflation est passée de 1,8 % en février à 2,4 % en mars à l’échelle nationale. Avant la publication des données, lundi, les économistes anticipaient un taux d’inflation de 2,5 % pour le mois de mars.

La décision de l’Iran de fermer le détroit d’Ormuz, en réponse aux attaques américaines et israéliennes, et l’incertitude entourant les négociations de cessez-le-feu ont fait monter en flèche les cours du pétrole ces dernières semaines.

Selon Statistique Canada, les prix de l’essence ont augmenté de 21,2 % en mars par rapport à février, soit la plus forte hausse jamais enregistrée.

La hausse de l’inflation aurait pu être encore plus forte, mais l’abolition de la «taxe carbone» fédérale pour les consommateurs, il y a un an, continuait d’atténuer quelque peu les comparaisons annuelles de l’inflation en mars.

Si l’on avait exclu les prix de l’essence du calcul, l’inflation se serait établie à 2,2 % en mars, selon Statistique Canada.

L’inflation alimentaire, quant à elle, a ralenti pour s’établir à 4 %, comparativement à 5,4 % en février, alors que les effets persistants du congé de TPS de deux mois mis en place par le gouvernement fédéral un an plus tôt ont cessé d’influencer les comparaisons annuelles.

Les prix des légumes frais ont bondi de 7,8 % en glissement annuel en mars, ce que Statistique Canada attribue aux conditions de culture difficiles pour les concombres, les poivrons et le céleri.

La croissance des prix s’est accélérée dans toutes les provinces en mars par rapport à février, mais c’est au Québec que la hausse a été la plus faible, en raison d’un ralentissement de la croissance des prix des loyers.

Au Québec, l’inflation s’est établie à 2,9 % en mars, après avoir été de 2,8 % en février.

La Banque du Canada analysera de près les données publiées lundi, alors qu’elle se prépare à prendre sa prochaine décision sur les taux d’intérêt, le 29 avril.

La banque centrale a déjà indiqué qu’elle ne tiendra pas compte de la hausse initiale de l’inflation liée au conflit au Moyen-Orient, mais qu’elle prendra des mesures pour éviter que la hausse des prix de l’essence ne se traduise par une inflation à long terme.