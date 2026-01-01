CMQ: 350 médecins de plus au Québec en 2026

Il y a 350 médecins de plus en exercice au Québec qu’il y a un an. Toutefois, le nombre de médecins a diminué dans 3 des 17 régions de la province, selon le bilan des effectifs médicaux.

En date du 31 mars 2026, il y avait 26 775 médecins inscrits au Collège des médecins du Québec (CMQ).

De ce nombre, 23 727 étaient des membres actifs et 23 288 pratiquaient au Québec.

Le bilan annuel du CMQ montre qu’en l’espace d’un peu plus d’un an, 14 médecins de plus ont choisi de travailler à l’étranger. Ils étaient 425 au 31 décembre 2024, comparativement à 439 au 31 mars 2026.

Le nombre total de médecins inscrits au CMQ est en progression; il était 26 511 en 2025, 26 106 en 2024, 25 677 en 2023 et 25 248 en 2022.

Le nombre de médecins inscrits et actifs augmente également; il était 23 288 en 2026, comparativement à 22 938 en 2025.

Un médecin est qualifié «d’inactif» lorsqu’il est à la retraite ou si, par exemple, il est en congé parental, en année sabbatique, en congé de maladie ou en mentorat.

En 2026, 3048 médecins inscrits étaient inactifs, soit 11,4 %, une proportion similaire au bilan précédent qui faisait état de 11,9 % de médecins inscrits inactifs.

À la hausse partout sauf dans trois régions

Le nombre de médecins actifs a diminué dans trois régions du Québec au cours de la dernière année.

En Abitibi-Témiscamingue, il y a sept médecins de moins qu’il y a un an. Le Bas-Saint-Laurent en a perdu cinq et la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a désormais trois médecins de moins pour soigner sa population.

La quantité de médecins pratiquant au Québec a augmenté dans les 14 autres régions. La hausse la plus importante est sans surprise à Montréal avec 145 nouveaux médecins pour un total de 7988.

La Capitale nationale a quant à elle 66 nouveaux médecins, la Montérégie suit avec 42 et les Laurentides avec 35.

Les régions de Laval, Lanaudière, Chaudière-Appalaches, Nord-du-Québec, Outaouais, Estrie, Mauricie et Saguenay-Lac-Saint-Jean ont vu arriver entre 1 et 23 nouveaux médecins dans la dernière année.

Toujours plus de femmes

Le bilan du CMQ montre que 56 % des médecins qui pratiquent au Québec sont des femmes et ce pourcentage est voué à augmenter, car 67 % des étudiants en médecine sont des femmes.

L’âge moyen dans la profession est de 48 ans.

Le médecin actif le plus âgé aura 94 ans dans les prochaines semaines et le plus jeune a 25 ans.

Les médecins de famille représentent 46,7 % des membres de la profession.

Le Collège des médecins du Québec n’avait pas l’intention de commenter ces données, mais, dans un échange de courriels avec La Presse Canadienne, l’ordre a brièvement réagi au bilan.

«Je suis heureux de constater que nous comptons, depuis l’an dernier, 350 médecins de plus en exercice au Québec. De plus en plus de médecins diplômés à l’international viennent même grossir les rangs du Collège: au nombre de 2504, ils comptent aujourd'hui pour 10 % de tous les médecins membres inscrits au tableau de l’ordre», a indiqué le Dr Mauril Gaudreault, président du CMQ.

Le bilan montre en effet que 2504 des 23 288 médecins qui exercent au Québec sont des diplômés internationaux en médecine.

Parmi les médecins actifs exerçant au Québec, 19 900 ont obtenu leur diplôme au Québec (85,4 %) et 798 dans une autre province canadienne (3,4 %).

Toujours parmi les médecins actifs, 86 sont diplômés des États-Unis (0,4 %).

Le Collège des médecins du Québec ne publie pas de données sur le nombre de médecins qui exercent au privé.

Selon les statistiques de la Régie de l’assurance maladie du Québec, en 2026, ils étaient 828 médecins à exercer au privé à temps plein, un peu moins qu'en 2025 (835), mais plus qu'en 2024 (733), qu'en 2023 (634) et qu'en 2022 (522).

Stéphane Blais, La Presse Canadienne