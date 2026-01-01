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Une 5e édition avec une nouvelle identité et un cap « biodiversité »

Défi Pissenlits: au printemps, on retarde la tonte

durée 13h00
4 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Nature-Action Québec annonce, pour une 5e année, le lancement du Défi Pissenlits le 4 mai. Cette initiative de mobilisation propose une action claire pour le grand public : ne pas tondre son gazon et laisser fleurir sa pelouse jusqu’à la fin du mois, puis reprendre l’entretien de façon adaptée aux usages et à l’environnement.

L’objectif est d’encourager des pratiques plus favorables à la vie – insectes, plantes, oiseaux et petite faune – dans les milieux urbains.

Pourquoi ce geste compte-t-il ?

Au printemps, la disponibilité en nectar et en pollen est limitée; laisser fleurir un peu plus longtemps certaines zones peut offrir une ressource temporaire à des espèces actives tôt en saison. Plus largement, les pollinisateurs contribuent au fonctionnement des écosystèmes et à la
production alimentaire. Trois quarts des cultures produisant fruits ou graines destinés à l’alimentation humaine dépendent au moins en partie de la pollinisation.

À l’échelle nord-américaine, une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of
Sciences ou PNAS (2025) – l'une des revues scientifiques multidisciplinaires les plus citées et les plus complètes au monde – conclut que plus d’un cinquième des pollinisateurs évalués
présentent un risque d’extinction élevé ; pourtant, 60 à 80 % des espèces végétales à fleurs
dépendent uniquement des animaux pollinisateurs pour leur reproduction.

Comment participer ?

- Retarder la tonte au printemps où laisser une zone « refuge » sur son terrain
- Tondre de façon ciblée : bordures et passages entretenus, zones moins fréquentées laissées
fleuries plus longtemps
- Réduire ou éviter les pesticides et privilégier des pratiques d’entretien plus douces
- Se renseigner auprès de sa municipalité : est-ce qu’elle participe au Défi? Propose-t-elle des
moyens pour appliquer la gestion différenciée, etc.

Déployé comme une initiative collective, le Défi Pissenlits permet à la population, aux municipalités et aux organisations de participer concrètement à cette mobilisation en s’inscrivant sur https://defipissenlits.ca/pages/participants. 

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