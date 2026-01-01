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Suspensions de certains trajets

Air Canada réduit ses vols estivaux vers les États-Unis

durée 10h00
8 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Air Canada annonce qu'elle réduit le nombre de ses vols vers les États-Unis cet été, alors que la guerre en Iran a entraîné une pénurie de kérosène qui a fait flamber les prix.

La compagnie aérienne a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel que les vols entre Toronto et Sacramento, en Californie, cesseront le 1er août, et que la liaison vers Charleston, en Caroline du Sud, prendra fin le 6 septembre.

Elle a ajouté que les vols entre Vancouver et Raleigh, en Caroline du Nord, seront interrompus à compter du 29 juillet, et que la liaison entre Montréal et Austin, au Texas, sera suspendue le 7 septembre.

Air Canada a expliqué que la décision de mettre fin prématurément à ces vols saisonniers est due au prix actuel du kérosène, mais ajoute qu'ils reprendront l'été prochain.

La compagnie nationale avait déjà suspendu d'autres vols, notamment ceux reliant Toronto et Montréal à l'aéroport international JFK de New York entre le début du mois de juin et la fin octobre.

D'autres compagnies aériennes, dont WestJet et Air Transat, ont réduit leurs vols ces dernières semaines, le conflit en Iran et le blocus pétrolier du détroit d'Ormuz ayant provoqué une flambée des prix du kérosène.

«Les clients concernés seront contactés pour se voir proposer d'autres options de voyage, y compris la possibilité d'un remboursement intégral le cas échéant», a précisé jeudi un porte-parole d'Air Canada, dans un courriel.

Entreprises mentionnées dans cette dépêche: (TSX : AC, TSX : TRZ)

Aaron Sousa, La Presse Canadienne

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