Bonification significative du PARFA

La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) célèbre une grande victoire puisque le Programme d’appui financier à la relève agricole (PAFRA) sera bonifié de 30% faisant passer la subvention maximale de 50 000$ à 65 000$.

De plus, ce sera la fin de la distinction injuste entre les relèves considérées à temps pleins et

à temps partiel : Toutes les relèves admissibles pourront bénéficier du même montant selon

leur niveau de formation.

Rappelons que le programme d’appui financier à la relève agricole offre une subvention aux jeunes de moins de 40 ans souhaitant démarrer leur entreprise agricole ou intégrer une entreprise existante. Les montants des subventions n’avaient d’ailleurs pas été indexés depuis

plus de dix ans. Cette stagnation de la somme des subventions ne reflétait pas la réalité du

terrain.

La bonification significative des montants du programme d’aide à l’établissement de la relève

agricole annoncé aujourd’hui, représente l’aboutissement d’un travail soutenu par l’équipe de la FRAQ, mais aussi tous les jeunes entrepreneurs qui s’y impliquent depuis de nombreuses

années.

« Ça fait dix ans que je m’implique à la FRAQ, et ça doit faire encore plus longtemps qu’on demande une révision du programme. La bonification de la subvention représente une véritable reconnaissance du rôle essentiel de la relève dans la pérennité de notre agriculture et, ultimement, de notre garde‐manger collectif. Soutenir et outiller pleinement la relève est indispensable, et l’annonce d’aujourd’hui en est une preuve concrète », résume David Beauvais, président de la FRAQ et producteur de lait.

De plus, la fin de la distinction entre une relève à temps plein et une relève à temps partiel sera plus représentative de la réalité des relèves. Jusqu’à présent, ce statut était déterminé par la proportion des revenus provenant d’un emploi extérieur et le nombre d’heures travaillées hors ferme, alors que près de la moitié des relèves doivent travailler à l’extérieur en plus de leur entreprise.

« Comme relève agricole qui s’est démarrée depuis quelques années, mon emploi à temps partiel est nécessaire et sécurisant financièrement, mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis pas investi à temps plein dans mon entreprise. L'abolition de la distinction est une belle avancée qui va mieux répondre à nos besoins et à notre réalité de relève en 2026. Je suis très satisfaite de ces annonces et que les engagements aient été respectés », ajoute Anouk Caron, membre du Conseil exécutif de la FRAQ et productrice de bison.

Les nouvelles mesures devraient entrer en vigueur à l’été 2026 et la Financière agricole du

Québec (FADQ) prévoit des mesures transitoires pour assurer une transition harmonieuse.

Les relèves ayant déjà soumis une demande au PAFRA et dont l’évaluation est toujours en cours à la FADQ pourront bénéficier des mesures annoncées aujourd’hui. Nous suivons donc l’évolution du dossier notamment en ce qui concerne les mesures transitoires pour les relèves qui ont bénéficiées du temps partiel, mais qui passeront à un statut temps pleins.