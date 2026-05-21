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Société

Le jeudi 21 mai

Fermeture de nuit d'une bretelle de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (440)

Fermeture de nuit d'une bretelle de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (440)
Photo: Archives Néomédia

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce la fermeture d'une bretelle menant à la voie de desserte de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (440), en direction ouest, à la voie de desserte de l’autoroute Chomedey (13), en direction sud. L'entrave sera en place du jeudi 21 mai à 21 h au vendredi 22 mai à 4 h. 

Celle-ci est nécessaire pour permettre des travaux de réparation de nids-de-poule. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, avise l'instance gouvernementale.

 Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements. 

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