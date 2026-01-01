Le Festival de la bière de Laval dévoile sa programmation 2026

C’est devant une salle comble à la microbrasserie Les Insulaires que s’est dévoilée la programmation de l’édition 2026 du Festival des bières de Laval, qui soufflera cette année ses 10 bougies.

L’événement signé par l’agence expérientielle Concept B se tiendra du 10 au 12 juillet prochain au Centre de la nature de Laval et proposera des activités familiales, des dégustations brassicoles et gourmandes ainsi qu’une programmation variée pour plaire à tous les publics, rendue possible grâce à Loto-Québec.

Les Louanges, Francis Degrandpré, Shah Frank, Steph Morin et Wesli assureront la portion musicale de cette édition anniversaire, alors que plusieurs figures populaires de l’humour se joindront à l’événement au cœur de la Zone Meubles RD pour enrichir une programmation particulièrement festive

« Depuis nos débuts, ce qui nous anime, c’est l’envie de faire rayonner le meilleur du Québec, notamment sa créativité brassicole, son savoir‐faire gourmand et ses artisans passionnés. À travers le Festival des bières de Laval, on contribue à la vitalité économique, touristique et culturelle de la région, tout en offrant aux festivalier·ère·s une expérience authentique, festive et profondément rassembleuse. On ne pourrait être plus fier·ère·s de ce que nous avons préparé cette année », affirme Luc Rousseau, président-directeur général de Concept B.

Une expérience estivale incontournable au Québec

Que ce soit en solo, entre ami·e·s ou en famille, la 10e édition du Festival des bières de Laval promet à chacun de trouver son compte grâce à une vaste sélection d’activités et à plus de 70 exposants gourmands et brassicoles locaux·ales, dont plus de 40 microbrasseries d’ici. Pour les parents, la Zone Famille Toyota Vimont offrira un espace ombragé et des activités adaptées pour permettre à toute la famille de profiter pleinement du festival.

Guidé par des principes forts, le Festival des bières de Laval s’engage également à réduire son empreinte environnementale en privilégiant un approvisionnement responsable. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 mai, le verre officiel en vitre du 10e anniversaire est offert gratuitement aux festivaliers avec l’achat d’un billet.

Une application mobile officielle sera aussi disponible afin de permettre d’accéder sur le pouce à la carte de l’événement, à la liste complète des exposants et à l’horaire des spectacles, en plus de regrouper toutes les informations essentielles sur la tenue du festival.

Billets : Disponibles dès maintenant au prix le plus bas au https://festivaldesbieresdelaval.com/pages/billetterie.