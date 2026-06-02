Asphaltage
Des entraves sont prévues au pont Charles‑De Gaulle du 8 au 15 juin
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population d’entraves à la circulation au pont Charles‑De Gaulle, du 8 au 15 juin, dans le cadre des travaux d’asphaltage et de réfection de ponceaux de l’autoroute 40 (Félix‑Leclerc). Ce chantier permettra d’améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route entre le pont Charles‑De Gaulle et la route 341.
Les interventions seront réalisées durant la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation.
Pont Charles‑De Gaulle, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin Saint‑Charles) à Terrebonne :
Fermeture de deux voies sur trois de l’autoroute 40, en direction est, et d’une voie sur trois en direction ouest, du dimanche au jeudi, de 21 h à 5 h, le vendredi, de 21 h à 7 h, et le samedi, de 21 h à 8 h.
La circulation en direction est sera déviée sur la chaussée opposée de l’autoroute (i.e. à contresens), afin de maintenir une voie ouverte en direction est et deux en direction ouest.
La limite de vitesse pourrait être réduite à 70 km/h dans les deux directions, pendant les fermetures.
La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,5 mètres dans la zone de chantier.
Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les chemins de détour.
Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.
Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.
Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.
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