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De 21 h à 5 h

Fermetures de nuit sur l'A-640 et l'A-13

durée 10h00
3 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe les usagers de la route de la mise en place d'une entrave sur l'autoroute 13 et la 640, dès 21 h le mercredi 3 juin. L'entrave se répétera le jeudi 4 juin et le lundi 8 juin, chaque fois de 21 h à 5 h et elle est nécessaire pour permettre des opérations d'asphaltage. 

Durant ces travaux, les entraves en place seront les suivantes: 

- Fermeture de la sortie no 22 Est (A-640, Boisbriand, Repentigny) menant de l’autoroute 13 (Chomedey) en direction nord vers l’autoroute 640 en direction est; 

- Fermeture d’une voie sur deux de l’autoroute 640, entre l’autoroute 13 (Chomedey) et le boulevard de la Grande-Allée; 

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.  Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, on peut consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

 

 

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