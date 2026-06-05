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Société

Une invitation du Parti Québécois de Laval

L'immigration et l'intégration au coeur d'une conférence le dimanche 7 juin

L'immigration et l'intégration au coeur d'une conférence le dimanche 7 juin
Photo: Archives Néomédia
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Le président régional du Parti Québécois de Laval, Norman Dansereau, invite les citoyens de Laval, à une rencontre publique sur le thème : Conférence sur l’immigration et l’intégration – Rencontre citoyenne et échanges sur les réalités d’aujourd’hui. 

L’événement aura lieu le dimanche 7 juin 2026, de 14 h à 16 h, au 3350 boulevard Dagenais Ouest, à Laval. L’ouverture des portes se fera dès 13 h 30 et l’entrée est libre.

Cette conférence, ouverte à tous, se veut une occasion d’échanger dans le respect sur les réalités actuelles de l’immigration et de l’intégration, tant à Laval qu’au Québec. Dans un contexte où ces enjeux occupent une place importante dans le débat public, cette rencontre citoyenne vise à favoriser une meilleure compréhension des défis, des réalités vécues et des pistes de réflexion possibles.

Deux conférenciers prendront part à l’événement : Me Stéphane Handfield, avocat en droit de l’immigration et candidat du Parti Québécois dans Masson, ainsi que Stephan Fogaing, expert- conseil en gouvernance, innovation et développement économique. La rencontre sera animée
par Yegor Komarov, président régional jeune du Parti Québécois de Laval.

La conférence sera suivie d’une période de questions, et les participants seront invités à échanger avec les conférenciers.

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