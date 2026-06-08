Une nouvelle boîte à outils pour les victimes de violence conjugale

Les partenaires du comité local des Services intégrés (SI) ont dévoilé le jeudi 4 juin une nouvelle boite à outils visant à mieux accueillir, soutenir et orienter les personnes vivant une situation de violence conjugale et/ou sexuelle.

Développée à partir de l’expertise des partenaires du territoire, cette trousse propose des repères pratiques pour mieux accueillir, soutenir et orienter les personnes vivant une situation de violence sexuelle et/ou conjugale. Elle rassemble des outils concrets, de l’information sur les ressources disponibles et des pistes d’intervention adaptées aux réalités du terrain.

Conçue pour les organisations œuvrant sur le territoire couvert par le District judiciaire de Laval (Laval, Terrebonne, Bois-des-Filion et Sainte-Anne-des-Plaines), la trousse pourrait également inspirer d’autres milieux.

Le lancement a eu lieu dans le cadre d’un webinaire réunissant plus de 150 participant.es provenant des milieux communautaires, de la santé et des services sociaux, de la justice, de la sécurité publique, de l’éducation et d’autres secteurs.

Compte tenu de la prévalence de la violence conjugale et de la violence sexuelle, toute personne qui intervient auprès de la population sera appelée, un jour ou l’autre, à accompagner une personne vivant ou ayant vécu une telle situation.

Or, plusieurs intervenant.es ne disposent pas toujours de repères ou d’outils pour y répondre avec confiance. Depuis les mouvements de dénonciation comme #MoiAussi et la publication du rapport Rebâtir la confiance, le parcours souvent ardu des personnes victimes et survivantes a été largement documenté. Multiplication des démarches, répétition des récits, manque de coordination entre les services et difficulté à identifier la bonne ressource : plusieurs obstacles

continuent de freiner l’accès à l’aide spécialisée et à la justice.

C’est dans ce contexte que le gouvernement du Québec a mis en place les projets pilotes de Services intégrés, afin de renforcer la collaboration entre les organisations et de simplifier l’accès aux services destinés aux personnes victimes, à leurs proches ainsi qu’aux personnes auteures de violence.

« On ne transforme pas un système complexe en deux ou trois ans. Les collaborations, les réflexes de référencement, la confiance entre les organisations et les pratiques concertées qui

commencent aujourd’hui à porter fruit sont le résultat d’efforts soutenus déployés depuis plusieurs années », précise Geneviève Dionne, T.S., directrice générale de la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL).

Alors que le financement actuel des projets pilotes de Services intégrés doit prendre fin en mars 2027, les partenaires rappellent qu’on ne transforme pas un système complexe en deux ou trois ans. Les avancées observées aujourd’hui sont le résultat de plusieurs années de concertation, de développement d’outils, de partage d’expertise et de création de liens de confiance entre les organisations. La consolidation des acquis, la poursuite des travaux et la pérennisation du

financement demeurent des enjeux importants pour l’avenir.

« Cette boite à outils est le reflet de notre travail collectif. Elle ne règlera pas à elle seule les défis du système, mais elle constitue un pas concret vers un accueil plus sécuritaire, plus cohérent et plus humain pour les personnes qui demandent de l’aide », mentionne Carolyne Boucher-Fournier, sexologue, coordonnatrice des SI dans le district judiciaire de Laval.

« Vraiment, c'est extraordinaire. J'en vois beaucoup, des comités de travail en intégration de services, puis en évaluation de trajectoires [...] Le travail que vous avez réalisé est remarquable

et nous avons bien hâte d'utiliser vos ressources. [...] », termine Viviane, Intervenante de Montréal et participante au webinaire,