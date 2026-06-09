Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Société

Gain de 126 586 $

Une Lavalloise envisage l’achat d’une propriété grâce au Lotto 6/49

Une Lavalloise envisage l’achat d’une propriété grâce au Lotto 6/49
Photo: Courtoisie Loto-Québec
durée

Maria Ziaka, de Laval, a remporté un lot de 126 586 $ au tirage du Lotto 6/49 du 9 mai dernier. Cette jeune femme, qui n’achète pas régulièrement de loterie, a eu toute une surprise en vérifiant son billet au dépanneur. « Oh my God! », s’est-elle exclamée en voyant le montant apparaître à l’écran.

Elle a ensuite vérifié son billet à l’aide de l’application mobile Loto-Québec pour s’assurer qu’elle ne rêvait pas! Cette trentenaire envisage d’utiliser une partie du montant remporté comme mise de fonds pour l’achat d’une propriété.

Le billet chanceux a été acheté à l’épicerie IGA Extra située au 2137, boulevard Curé-Labelle, à Laval.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux CISSS sont toujours touchés par une panne informatique mardi matin

Publié à 9h00

Deux CISSS sont toujours touchés par une panne informatique mardi matin

Deux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), soit celui de Laval et celui de Lanaudière, étaient toujours touchés par une panne informatique qui affectait certains services, mardi matin. Les deux CISSS ont fait savoir que la panne, qui a commencé lundi, est attribuable à un bris de fibre optique — une fibre optique a ...

LIRE LA SUITE
Des municipalités préoccupées par la diminution des réserves d'eau souterraine

Publié à 8h00

Des municipalités préoccupées par la diminution des réserves d'eau souterraine

Un groupe d’organisations environnementales et de municipalités s’inquiète de la diminution des réserves d’eau souterraine du Québec, la province consommant plus d’eau qu’il n’en est renouvelé. Le Québec détient 3 % des réserves mondiales d'eau douce renouvelables. Des groupes environnementaux comme Eau Secours affirment que le ...

LIRE LA SUITE
LAVAL SANS FAIM : un cri d’alerte des organismes communautaires du milieu

Publié hier à 12h00

LAVAL SANS FAIM : un cri d’alerte des organismes communautaires du milieu

Réunis au sein du CASAL, des organismes communautaires du milieu lancent un appel pressant : l’insécurité alimentaire doit être reconnue comme une priorité sur le territoire lavallois. Alors que les besoins ne cessent de croître, les organisations sur le terrain tirent la sonnette d’alarme. Selon le Portrait lavallois de la sécurité ...

LIRE LA SUITE