Une Lavalloise envisage l’achat d’une propriété grâce au Lotto 6/49

Maria Ziaka, de Laval, a remporté un lot de 126 586 $ au tirage du Lotto 6/49 du 9 mai dernier. Cette jeune femme, qui n’achète pas régulièrement de loterie, a eu toute une surprise en vérifiant son billet au dépanneur. « Oh my God! », s’est-elle exclamée en voyant le montant apparaître à l’écran.

Elle a ensuite vérifié son billet à l’aide de l’application mobile Loto-Québec pour s’assurer qu’elle ne rêvait pas! Cette trentenaire envisage d’utiliser une partie du montant remporté comme mise de fonds pour l’achat d’une propriété.

Le billet chanceux a été acheté à l’épicerie IGA Extra située au 2137, boulevard Curé-Labelle, à Laval.