Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Société

En raison d'une mouche parasite

Le Canada suspend temporairement les importations de bétail en provenance du Texas

Le Canada suspend temporairement les importations de bétail en provenance du Texas
Photo: La Presse Canadienne
durée

Le Canada restreint temporairement l'importation de bétail en provenance du Texas en raison de craintes liées à une mouche parasite dont les larves sont nécrophages.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a indiqué que les animaux provenant du Texas ou ayant séjourné dans cet État au cours des 21 jours précédant le passage de la frontière ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire.

Cette décision fait suite à la confirmation, cette semaine, d'une infestation par des larves de la lucilie bouchère du Nouveau Monde chez un veau au Texas.

L'agence a précisé que plusieurs États américains ont également pris des mesures de précaution pour limiter le risque de propagation.

Les autorités demandent aux propriétaires d'animaux et aux vétérinaires d'être attentifs aux signes d'infestation par la lucilie bouchère chez le bétail, notamment des plaies qui s'aggravent avec le temps et s'accompagnent d'écoulements ou d'une odeur nauséabonde.

Les Canadiens se rendant au Texas avec des animaux de compagnie sont invités à les examiner afin de détecter tout signe de la présence de la lucilie bouchère.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Environnement Canada prévoit un été plus chaud et plus sec que la normale

Publié à 15h00

Environnement Canada prévoit un été plus chaud et plus sec que la normale

Les Canadiens connaîtront un été plus chaud et plus sec que la normale cette année, ce qui accroîtra considérablement les risques de vagues de chaleur et d’incendies de forêt, a prévenu Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) vendredi. Des températures plus chaudes pour cet été et des vagues de chaleur sont attendues à ...

LIRE LA SUITE
Hydro-Québec affiche un bénéfice net en baisse pour son premier trimestre

Publié à 12h00

Hydro-Québec affiche un bénéfice net en baisse pour son premier trimestre

Hydro-Québec rapporte un bénéfice net de 1,850 milliard $ au premier trimestre de l'année, en baisse de 206 millions $ par rapport à la même période en 2025. Les ventes d'électricité ont été en hausse de 275 millions $ au Québec pour les trois premiers mois de 2026, essentiellement en raison des températures plus froides cet hiver. Cet ...

LIRE LA SUITE
La caféine interfère avec le sommeil plus qu'on ne le réalise, dit une étude

Publié à 9h00

La caféine interfère avec le sommeil plus qu'on ne le réalise, dit une étude

Un café pris en début de journée pourra, dans certains cas, interférer avec la qualité du sommeil 12 ou 15 heures plus tard, prévient une revue systématique réalisée par des chercheurs polonais. L'impact de la caféine sur un individu dépendra de plusieurs facteurs, mais même les gens qui prétendent très bien dormir après avoir avalé ...

LIRE LA SUITE