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Société

Au Québec

Des municipalités préoccupées par la diminution des réserves d'eau souterraine

Des municipalités préoccupées par la diminution des réserves d'eau souterraine
Photo: La Presse Canadienne
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Un groupe d’organisations environnementales et de municipalités s’inquiète de la diminution des réserves d’eau souterraine du Québec, la province consommant plus d’eau qu’il n’en est renouvelé.

Le Québec détient 3 % des réserves mondiales d'eau douce renouvelables.

Des groupes environnementaux comme Eau Secours affirment que le changement climatique et l'étalement urbain menacent cet approvisionnement.

Ces groupes et des municipalités demandent au gouvernement de tenir un Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur les pénuries d'eau et de renforcer la réglementation.

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Environnement, Pascale Déry, ces groupes ont indiqué que les plus touchés seront les agriculteurs et les habitants des zones rurales qui dépendent de l'eau souterraine pour leur consommation quotidienne.

La ministre Déry a dit lundi qu'elle a besoin de plus de données avant de se prononcer sur la question.

«C'est un enjeu préoccupant, c'est un enjeu qu'on prend très au sérieux», a affirmé Mme Déry, lors d'une conférence de presse à Longueuil.

«Est-ce qu'on peut pousser la réflexion plus loin? La réponse c'est oui. Est-ce que le BAPE est le meilleur outil pour répondre à ces questions-là?, a-t-elle ajouté. On va évaluer tout ça.»

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui a signé la lettre ouverte, s'est pour sa part dite en faveur d'un BAPE en Montérégie, lors de la même conférence de presse.

«J'ai fait le tour des MRC dans les dernières années pour constater que l'enjeu des pénuries d'eau par la nappe phréatique sont beaucoup plus communes que ce qu'on pourrait penser. C'est un enjeu sur lequel on n'a pas mis beaucoup de lumière dans les dernières années, qui pourtant, cause énormément d'inquiétude dans les communautés, auprès des élus municipaux», a expliqué la mairesse.

Selon l’Institut climatique du Canada, le changement climatique a rendu les sécheresses plus fréquentes et plus sévères à l’échelle mondiale, rendant plus difficile la reconstitution des réserves d’eau naturelles.

La Presse Canadienne

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