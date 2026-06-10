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Société

Signes et symptômes à surveiller

Travail à la chaleur : la prévention est essentielle, rappelle la CNESST

Travail à la chaleur : la prévention est essentielle, rappelle la CNESST
Photo: Archives Néomédia
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Le travail à la chaleur présente des risques graves, voire mortels. Comme il est souvent impossible de l’éviter, la CNESST rappelle aux employeurs l’importance de planifier adéquatement les mesures de prévention, particulièrement lors des épisodes de chaleur.

Depuis 2016, la CNESST a enregistré 3 décès et 381 lésions professionnelles liés à la chaleur.
Les hommes représentent 76 % des personnes touchées.

Signes et symptômes à surveiller

Les températures élevées peuvent entraîner de la déshydratation, des malaises ou un coup de chaleur. Les signes et symptômes à surveiller sont :

- des étourdissements;
- une perte d’équilibre ou de conscience;
- des propos incohérents;
- une fatigue inhabituelle.

Même lorsque les premiers symptômes semblent subtils, l’état de santé d’une personne exposée à la chaleur qui fournit des efforts physiques peut se dégrader rapidement et, dans certaines circonstances, mener à son décès. Dès les premiers symptômes, il faut s’arrêter de travailler et alerter le ou la secouriste ainsi que la personne responsable afin que les mesures appropriées soient appliquées.

Mesures de prévention

Pour assurer des conditions de travail sécuritaires lors d’épisodes de chaleur, l’employeur doit mettre en place diverses mesures de prévention. La mise en place d’une procédure comprenant des mesures logistiques (vêtements adaptés, équipements conçus pour faciliter le travail à la
chaleur) et administratives (formation, information, programme d’alternance travail-repos en fonction des conditions ambiantes) constitue une bonne pratique pour réduire les risques.

Les principales mesures de prévention à appliquer sont les suivantes :

- Ajuster le rythme de travail selon la température; 
- Réserver les tâches physiques aux périodes plus fraîches; 
- Accorder suffisamment de pauses aux travailleuses et travailleurs et voir à ce qu’ils prennent ces pauses dans des endroits frais ou climatisés (abri, roulotte) ou à l’ombre; 
- Fournir de l’eau fraîche en quantité suffisante et s’assurer qu’ils y ont accès et qu’ils en boivent (prévoir au moins un verre toutes les 20 minutes, selon les recommandations de l’utilitaire Température de l’air corrigée);
- Surveiller les symptômes chez les travailleurs; 
- Informer tous les acteurs du milieu de travail (permanents, nouveaux, temporaires, étudiants) des risques, des mesures de prévention, des signes et symptômes ainsi que des malaises attribuables à la chaleur et des façons de prodiguer les premiers secours;
- Redoubler de prudence, en cas de problèmes de santé et de prise de médicaments ou de maladie récente (diarrhée, fièvre, vomissements).

Les travailleurs doivent, pour leur part, appliquer les mesures de prévention établies et demeurer attentifs à leur état général ainsi qu’à celui de leurs collègues.

Pour en savoir plus, consultez la page Coup de chaleur du site Web de la CNESST ainsi que le
guide La planification des travaux en prévision des vagues de chaleur.
 

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