Les Éditions de Mortagne publieront le 10 juin prochain le guide Objectif sommeil : Mode d’emploi pour mieux dormir, une réédition revue et bonifiée du bestseller Mieux dormir... j’en rêve! paru en 2009, écrit par la spécialiste du sommeil Brigitte Langevin.

Pour l’autrice, l’importance d’un sommeil de qualité est incontestable. Il contribue à sauver des relations : avec soi-même, avec son ou sa partenaire, avec son enfant. Il joue également un rôle essentiel dans notre humeur, notre capacité à gérer le stress et notre qualité de vie au quotidien. Avec son approche accessible et concrète, l’autrice souhaite aider les lecteurs et lectrices à mieux comprendre leur sommeil pour enfin mieux dormir.

Divisé en trois sections – les principes essentiels du sommeil, les comportements favorisant un repos restaurateur et les complications pouvant nuire à des nuits de qualité – , le guide offre des conseils faciles à appliquer et présente les pièges à éviter. Fidèle à sa réputation de vulgarisatrice, Brigitte Langevin aborde ce sujet complexe dans un langage simple, clair et humain.

Alors qu’un adulte sur trois affirme avoir de la difficulté à dormir, Brigitte Langevin propose un guide accessible pour mieux comprendre les habitudes qui compromettent le sommeil et pour retrouver des nuits plus réparatrices.

Spécialisée dans le sommeil, Brigitte Langevin agit à titre de formatrice et de conférencière, partout à travers le Canada et la francophonie européenne, et offre également des ateliers et ses services de coach. Réputée pour son dynamisme, son humour, sa passion et ses capacités de vulgarisatrice, elle emploie son savoir-faire pour outiller les gens de façon concrète et réaliste.