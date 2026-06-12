Nature-Action Québec décerne un prix à la Ville de Laval

Le mercredi 10 juin, Nature-Action Québec (NAQ) donnait le coup d’envoi de son 40e anniversaire en réunissant partenaires, municipalités, membres du personnel, et administrateurs, bénévoles, donateurs et bailleurs de fonds lors d’une soirée empreinte d’histoire, d’anecdotes et d’engagement envers l’environnement.

Fidèle à son approche fondée sur l’action concrète et la collaboration, NAQ a revisité, avec l’aide du conteur François Lavallée, les moments marquants de son parcours: des projets menés sur le terrain aux liens durables tissés avec des centaines d’alliés au Québec. Cette soirée a permis de souligner le chemin parcouru et le rôle déterminant de celles et ceux qui, de près comme de loin, contribuent depuis quatre décennies à la protection, à la restauration des milieux naturels et à la transition écologique.

« Raconter l’histoire de Nature-Action Québec, c’est raconter celle de milliers de gestes concrets

posés pour la nature. Depuis 40 ans, l’organisation agit aux côtés des collectivités, par exemple en gérant des écocentres ou en menant des campagnes de sensibilisation. Dès les années 1990, elle réalisait déjà des projets de restauration écologique, comme au lac du Village et au parc du Ruisseau à Saint-Bruno-de-Montarville. Ces initiatives, parmi bien d’autres, ont contribué à transformer durablement les milieux naturels québécois », indique François Lavallée, conteur.

Festivités et remise de prix municipaux

La soirée s’est déroulée à l’hôtel Rive Gauche à Beloeil dans une ambiance à la fois festive et rassembleuse. À cette occasion, Nature-Action Québec a également remis des prix de reconnaissance à la municipalité de Laval, afin de souligner leurs actions concrètes en faveur de

l’environnement et de la conservation des milieux naturels.

Municipalité lauréate - Laval :

Laval | Prix communauté engagée, plantation citoyenne et mise en œuvre de la protection des

milieux naturels

Par ces distinctions, Nature‐Action Québec souhaite mettre en lumière l’engagement des

municipalités qui jouent un rôle clé dans la transition écologique et la protection du patrimoine

naturel local.

« Ce 40e anniversaire permet de mesurer le chemin parcouru, mais surtout de rappeler ce qui rend notre action possible : le courage d’agir des municipalités et le travail concerté avec nos partenaires. Depuis 1986, ce sont des milliers de projets qui ont vu le jour grâce à cette collaboration. Ensemble, nous continuons d’agir concrètement pour protéger, restaurer et valoriser les milieux naturels, tout en faisant progresser la transition écologique », ajoute Pascal Bigras, Directeur Général de Nature-Action Québec.

Nature‐Action Québec remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires, municipalités et

collaborateurs qui participent au rayonnement et à l’impact des actions de l’organisation, ainsi qu’à celles des autres organismes de conservation à travers le Québec.