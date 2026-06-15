Connais-tu ton René Lévesque et ses années 60?

Vous pensez tout savoir sur René Lévesque, la Révolution tranquille et les années 1960 ? Avant d'ouvrir le nouveau livre de Jean-François Lisée, Lévesque/Trudeau – Leur Révolution tranquille, notre histoire qui est numéro UN dans les ventes chez Renaud Bray, essayez donc de répondre aux questions suivantes.

Attention : même plusieurs historiens amateurs risquent d'être surpris.

Quiz: connais-tu vraiment ton René Lévesque?

1. Quel ministre du gouvernement Lesage a défié publiquement son propre premier ministre afin d'imposer la nationalisation complète de l'électricité au Québec ?

A) Paul Gérin-Lajoie

B) Georges-Émile Lapalme

C) René Lévesque

D) Jean-Jacques Bertrand

Réponse : C

L'un des épisodes les plus fascinants racontés par Jean-François Lisée montre comment René Lévesque a bousculé toutes les règles de la solidarité ministérielle pour forcer Jean Lesage à consulter les électeurs sur la nationalisation de l'électricité.

2. Vrai ou faux : Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque étaient des ennemis jurés dès leur première rencontre.

Réponse : Faux

Avant de devenir les deux grands adversaires politiques du Québec moderne, les deux hommes ont partagé des échanges intellectuels, des débats passionnés et même certains moments de complicité.

3. Quel futur premier ministre canadien a traversé la mer en direction de Cuba à la rame ?

A) Jean Chrétien

B) Brian Mulroney

C) Pierre Elliott Trudeau

D) Lester B. Pearson

Réponse : C

Bien avant d'entrer à Ottawa, Trudeau menait une vie d'aventurier politique qui l'a conduit aux quatre coins du monde.

4. Quel dirigeant communiste Pierre Elliott Trudeau a-t-il rencontré bien avant que cela ne devienne fréquent pour les dirigeants occidentaux ?

A) Fidel Castro

B) Nikita Khrouchtchev

C) Mao Zedong

D) Ho Chi Minh

Réponse : C

Le livre raconte plusieurs épisodes étonnants des voyages internationaux de Trudeau qui contribuent à forger sa vision politique.

5. Quelle société d'État québécoise est devenue le symbole le plus durable de la Révolution tranquille ?

A) Loto-Québec

B) Hydro-Québec

C) Investissement Québec

D) Télé-Québec

Réponse : B

La bataille politique entourant Hydro-Québec constitue l'un des fils conducteurs du récit de Lisée.

6. Qui était le plus ardent défenseur de l'indépendance du Québec au début des années 1960 ?

A) René Lévesque

B) Jean Lesage

C) Pierre Bourgault

D) Daniel Johnson

Réponse : C

À l'époque, René Lévesque n'est pas encore souverainiste. Pierre Bourgault apparaît alors comme la figure la plus flamboyante du mouvement indépendantiste.

7. Vrai ou faux : René Lévesque est déjà chef politique lorsqu'il devient l'une des personnalités les plus populaires du Québec.

Réponse : Faux

Sa popularité naît d'abord à la télévision. Son travail de journaliste et de communicateur lui procure une notoriété exceptionnelle avant même son entrée en politique.

8. Quel grand débat des années 1960 continue encore aujourd'hui d'animer la vie politique québécoise ?

A) Le rôle de l'État

B) L'identité nationale

C) La place du français

D) Toutes ces réponses

Réponse : D

C'est précisément ce qui rend cette période si actuelle. Les grands débats qui opposaient Lévesque et Trudeau demeurent au cœur des discussions contemporaines.

Et vous, quel est votre score?

0 à 3 bonnes réponses : vous avez besoin de ce livre. René Lévesque vous pardonnerait probablement.

4 à 6 bonnes réponses : vous connaissez bien votre Révolution tranquille.

7 ou 8 bonnes réponses : Jean-François Lisée a quand même plusieurs surprises en réserve pour vous.

8 sur 8 : vous êtes officiellement dangereux dans un souper de famille !

Une histoire qui parle aussi du Québec d'aujourd'hui

Suite du succès Lévesque/Trudeau – Leur jeunesse, notre histoire, vendu à plus de 18 000 exemplaires, ce deuxième tome plonge au cœur de la décennie qui a transformé le Québec.

Grâce à des archives inédites, à des correspondances rarement consultées et à un remarquable travail de recherche, Jean-François Lisée raconte les coulisses de la Révolution tranquille à travers deux personnages qui allaient marquer durablement l'histoire du Québec et du Canada : René Lévesque et Pierre Elliott Trudeau.

Plus qu'un livre d'histoire, Lévesque/Trudeau – Leur Révolution tranquille, notre histoire permet de comprendre les origines de plusieurs débats qui façonnent encore aujourd'hui le Québec moderne.