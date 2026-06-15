Protéger les travailleurs sur les chantiers routiers – toujours une priorité!

Le nouveau gouvernement réitère sa volonté de mieux protéger les travailleurs présents sur les chantiers et de réduire les risques auxquels ils sont exposés. À cet effet, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, dévoile aujourd’hui le Plan d’action 2026-2029 en matière de sécurité sur les sites de travaux routiers.

Le ministre rappelle que la sécurité des équipes sur les chantiers, à commencer par les signaleuses et les signaleurs, demeure une priorité. Les messages de sensibilisation sur les comportements à adopter en zone de travaux doivent être largement diffusés pour rejoindre et sensibiliser le plus grand nombre d’usagers de la route.

Ce plan d’action triennal découle des recommandations formulées par les parties prenantes à la suite d’une vaste consultation et s’inscrit dans la continuité des efforts déjà entrepris. Le plan vise, entre autres, à améliorer la cohabitation entre les usagers et les travailleurs. Un comité de recherche et d’innovation sera mis en place, ainsi que des projets pilotes, afin de renforcer la sécurité sur les chantiers.

« Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance d’assurer la sécurité des travailleurs et des signaleurs dans les zones de chantiers routiers, où les risques demeurent bien réels. C’est pourquoi nous misons sur des interventions concrètes et adaptées aux enjeux actuels ainsi que sur le déploiement de projets pilotes pour enrichir notre approche. Je salue la mobilisation de nos partenaires et la contribution essentielle des équipes du Ministère pour faire de ce plan d’action un outil de référence des meilleures pratiques », précise Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Le plan d’action s’articule autour des quatre axes suivants :

- la sécurité des travailleuses et des travailleurs;

- la signalisation, la circulation et les dispositifs de retenue;

- la formation, la communication et la sensibilisation;

- le rappel des bonnes pratiques.

Le plan d’action découle des recommandations du comité consultatif en matière de sécurité sur les sites de travaux routiers. Celui-ci regroupe des partenaires du Ministère :

- Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG)

- Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

- Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

- Association québécoise des transports (AQTr)

- Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales (APSAM)

- Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction)

- Association regroupant les installateurs et les signaleurs du Québec (ARISQ)

- Association des travaux publics du Québec (TPQuébec)

- Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

- Contrôle routier Québec

- Syndicat des Métallos