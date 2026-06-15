Face à l’incertitude, la CMM déploie un nouveau plan d’action économique

Face à un contexte mondial changeant, notamment marqué par une guerre commerciale lancée par l’administration des États-Unis, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a procédé à la mise à jour de son Plan métropolitain de développement économique (PMDE) et déploiera, au cours des prochains mois, un nouveau plan d’action 2026-2028 pour assurer l’attractivité et la compétitivité du Grand Montréal.

Avant même que les politiques économiques et étrangères américaines ne créent de l’instabilité, le portrait de l’économie de la région métropolitaine de Montréal laissait entrevoir d’importants défis liés à la croissance démographique, à la productivité, à la rétention des talents et à la diversification de l’économie. L’évolution démographique et le maintien de l’emploi dans le Grand Montréal sont en effet plus dépendants que jamais des flux migratoires internationaux.​ De plus, les secteurs liés aux services demeurent les principaux contributeurs au PIB de la région métropolitaine, qui est à la baisse, bien qu’il représente toujours plus de la moitié du PIB québécois.

Afin de dynamiser l’économie du Grand Montréal, la CMM mettra en œuvre, avec le soutien de Montréal International et des grappes métropolitaines, un plan d’action fondé sur trois axes d’intervention prioritaires :

- Accélérer l’innovation et le positionnement des filières stratégiques métropolitaines ;

- Recentrer le développement des compétences sur l’attraction, la rétention, l’adéquation et l’utilisation du capital humain​ ;

- Accroître la résilience démographique de la métropole en améliorant l’attractivité.

Au cours des prochains mois, plusieurs gestes porteurs seront posés et permettront au Grand Montréal de se distinguer par rapport aux autres régions métropolitaines. AéroMontréal aura ainsi le mandat de bâtir des liens avec le secteur de la défense, qui est en pleine émergence. La CMM mènera de son côté une étude sur les besoins en main-d’œuvre et en compétence dans la région métropolitaine de Montréal. Une étude visant à évaluer la possibilité de créer une grappe industrielle métropolitaine en cybersécurité et en intelligence artificielle sera également réalisée. Les données disponibles au sein de l’Observatoire Grand Montréal seront pour leur part enrichies et la CMM évaluera les options qui pourraient permettre d’accélérer la mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 2026-2046 afin de favoriser le développement de l’offre en logements hors marché et d’améliorer l’attractivité des milieux de vie.

À plus court terme, la CMM publiera une étude sur l’impact économique du transport collectif et amorcera une tournée des partenaires économiques en lien avec la mise à jour du PMDE. À l’automne, les résultats du diagnostic économique réalisé par Montréal International seront rendus publics.

Un nouveau mandat pour Montréal International

La mise à jour du PMDE a mis en évidence la nécessité de renforcer la connaissance intégrée du territoire. Ainsi, dans le cadre de son plan d’action 2026-2028, la CMM confie à Montréal International le mandat de développer et de structurer une capacité d’intelligence d’affaires afin de produire des outils d’aide à la décision permettant d’identifier, de qualifier et de prioriser les occasions de développement économique sur le territoire métropolitain.

Montréal International mobilisera également les grappes sectorielles afin de renforcer la connaissance territoriale, industrielle et commerciale du Grand Montréal, de soutenir le positionnement stratégique des filières d’excellence et d’accélérer la commercialisation de l’innovation issue de ces filières.​

Une contribution financière de 250 000 $ est octroyée par la CMM à Montréal International afin d’accomplir ce mandat ponctuel. Cette somme est issue du Fonds de développement métropolitain et s’ajoute à l’enveloppe annuelle de 4,6 M$ offerte à Montréal International pour assurer la promotion, la prospection et la concertation en développement économique dans le Grand Montréal.

« Dans un contexte économique plus incertain, nous devons être plus stratégiques, accélérer notre action et mieux tirer parti des forces qui distinguent déjà le Grand Montréal. Nous avons tout ce qu’il faut pour réussir. Le plan d’action qui accompagne la mise à jour du PMDE nous donne les moyens de soutenir nos secteurs d’excellence et de saisir les nouvelles occasions qui se présentent à nous pour transformer ce potentiel en croissance, en investissements et en prospérité pour l’ensemble de la région métropolitaine », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.