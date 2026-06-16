Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Société

Programme Kinga, prévention jeunesse

La CNESST récompense une école de Laval pour son engagement en prévention

La CNESST récompense une école de Laval pour son engagement en prévention
Photo: Courtoisie CNESST
durée

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis plusieurs prix dans le cadre de la cinquième édition du programme Kinga, prévention jeunesse.

Sur le plan national, cinq établissements ont reçu chacun un prix de 5 000 $. La CNESST a également remis 18 prix de 2 000 $ à des établissements d’enseignement primaire ou secondaire dans chacune des régions du Québec pour leur participation aux activités du programme.

Ce soutien financier contribuera à la réalisation d’activités pédagogiques à des fins de prévention et de promotion des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Les cinq écoles gagnantes du concours national :

- École primaire de Saint-Alphonse | Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière
- École Sainte-Catherine-de-Sienne | Montréal
- École Jeanne-De Chantal | L’Islet, Chaudière-Appalaches
- École Despins | Bécancour, Mauricie–Centre-du-Québec
- École primaire Saint-Bruno | Saint-Bruno, Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’école gagnante dans la région de Laval :

- École internationale des Aventuriers | Laval

Une belle réussite

Pour l’année scolaire 2025-2026, la CNESST a soutenu la réalisation de nombreuses activités découlant des 5 514 inscriptions d’écoles préscolaires, primaires et secondaires. Il s’agit d’une hausse d’environ 25 % des inscriptions par rapport à l’année précédente. D’ailleurs, plus de 101 447 jeunes, répartis au sein de 993 écoles, ont participé aux activités.

Les membres du personnel scolaire ont reçu une aide financière de 300 $ par inscription pour les soutenir dans la réalisation des activités pédagogiques du programme Kinga.

Le programme Kinga, c’est quoi?

Pour faire de la prévention une valeur partagée par tous les Québécois, il est important de sensibiliser les jeunes à l’adoption de comportements sécuritaires dès leur entrée à l’école. C’est dans cette optique que la CNESST a mis sur pied le programme Kinga, prévention jeunesse.

Ce programme éducatif s’adresse à l’ensemble des élèves du Québec, de la maternelle à la
fin du secondaire, et leur permet d’apprendre tout en s’amusant! Grâce à des activités pédagogiques clés en main, le programme vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs qui sous-
tendent les lois appliquées par la CNESST, tout en favorisant le développement de leurs connaissances ainsi que de leurs compétences personnelles et sociales.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Ville de Laval obtient deux distinctions

Publié à 14h00

La Ville de Laval obtient deux distinctions

Deux projets du Service des communications et du marketing de la Ville de Laval ont été primés en juin par des organismes de référence du domaine des communications, au Québec et à l'international. La refonte du site Web laval.ca a reçu un Prix du mérite aux Gold Quill Awards 2026 de l'International Association of Business Communicators ...

LIRE LA SUITE
Québec prolonge sa stratégie de prévention du suicide avec 30 millions $

Publié à 13h00

Québec prolonge sa stratégie de prévention du suicide avec 30 millions $

Passé quelque peu inaperçu dans son blitz des travaux de fin de session, Québec a reconduit jusqu'en 2028 sa stratégie nationale de prévention du suicide. Le conseil des ministres a également décidé de poursuivre le financement de 15 millions $ par année. Ainsi, 30 millions $ pour les années 2027 et 2028 seront investis pour accomplir les ...

LIRE LA SUITE
Nouvelles: les médias sociaux dépassent la télévision pour la première fois

Publié à 11h00

Nouvelles: les médias sociaux dépassent la télévision pour la première fois

Pour la première fois depuis que l’Institut Reuters analyse la consommation d’information – soit depuis 2012 à l’international et depuis 2016 au Canada – les médias sociaux sont passés devant la télévision comme source d’information sur l’actualité utilisée par le plus grand nombre de répondants. Cette arrivée des médias ...

LIRE LA SUITE