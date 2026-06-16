La CNESST récompense une école de Laval pour son engagement en prévention

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis plusieurs prix dans le cadre de la cinquième édition du programme Kinga, prévention jeunesse.

Sur le plan national, cinq établissements ont reçu chacun un prix de 5 000 $. La CNESST a également remis 18 prix de 2 000 $ à des établissements d’enseignement primaire ou secondaire dans chacune des régions du Québec pour leur participation aux activités du programme.

Ce soutien financier contribuera à la réalisation d’activités pédagogiques à des fins de prévention et de promotion des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Les cinq écoles gagnantes du concours national :

- École primaire de Saint-Alphonse | Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière

- École Sainte-Catherine-de-Sienne | Montréal

- École Jeanne-De Chantal | L’Islet, Chaudière-Appalaches

- École Despins | Bécancour, Mauricie–Centre-du-Québec

- École primaire Saint-Bruno | Saint-Bruno, Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’école gagnante dans la région de Laval :

- École internationale des Aventuriers | Laval

Une belle réussite

Pour l’année scolaire 2025-2026, la CNESST a soutenu la réalisation de nombreuses activités découlant des 5 514 inscriptions d’écoles préscolaires, primaires et secondaires. Il s’agit d’une hausse d’environ 25 % des inscriptions par rapport à l’année précédente. D’ailleurs, plus de 101 447 jeunes, répartis au sein de 993 écoles, ont participé aux activités.

Les membres du personnel scolaire ont reçu une aide financière de 300 $ par inscription pour les soutenir dans la réalisation des activités pédagogiques du programme Kinga.

Le programme Kinga, c’est quoi?

Pour faire de la prévention une valeur partagée par tous les Québécois, il est important de sensibiliser les jeunes à l’adoption de comportements sécuritaires dès leur entrée à l’école. C’est dans cette optique que la CNESST a mis sur pied le programme Kinga, prévention jeunesse.

Ce programme éducatif s’adresse à l’ensemble des élèves du Québec, de la maternelle à la

fin du secondaire, et leur permet d’apprendre tout en s’amusant! Grâce à des activités pédagogiques clés en main, le programme vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs qui sous-

tendent les lois appliquées par la CNESST, tout en favorisant le développement de leurs connaissances ainsi que de leurs compétences personnelles et sociales.