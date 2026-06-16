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Société

Réalisations en communication

La Ville de Laval obtient deux distinctions

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Nathalie Monette, responsable des communications et Mireille Laurin-Burgess, designer graphique du Service des communications et marketing
Photo: Courtoisie Nathalie Monette, responsable des communications et Mireille Laurin-Burgess, designer graphique du Service des communications et marketing
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Deux projets du Service des communications et du marketing de la Ville de Laval ont été primés en juin par des organismes de référence du domaine des communications, au Québec et à l'international. La refonte du site Web laval.ca a reçu un Prix du mérite aux Gold Quill Awards 2026 de l'International Association of Business Communicators (IABC), tandis que le déploiement interne de la nouvelle marque employeur de la Ville a remporté le prix Argent aux Prix d'Excellence de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP).

« Recevoir, à quelques jours d’intervalle, des distinctions d’envergure internationale et québécoise dans deux domaines distincts des communications témoigne du savoir-faire et de l’innovation qui caractérisent la Ville de Laval. Ces honneurs reflètent l’excellence du travail accompli par nos équipes et notre engagement à développer des initiatives porteuses qui répondent concrètement aux besoins de la population et de notre personnel », indique Stéphane Boyer, maire de Laval. 

Une reconnaissance internationale pour la refonte de laval.ca

La Ville de Laval a remporté un Prix du mérite aux Gold Quill Awards 2026 de l’IABC dans la catégorie Communication numérique pour la refonte de son site Web laval.ca.

Pensé pour répondre aux besoins de plus de 460 000 citoyens, le nouveau laval.ca a été revu en profondeur afin d’offrir une expérience moderne, accessible et centrée sur la personne utilisatrice. Une zone de rétroaction en continu permet d’ailleurs à la population de transmettre ses commentaires afin de contribuer à l’amélioration continue de la plateforme.

Conçu selon les meilleures pratiques en accessibilité numérique, le site facilite l’accès à l’information et aux services municipaux pour les personnes ayant des limitations physiques ou cognitives. Sa refonte a également été guidée par des principes d’écoconception, notamment grâce à une architecture allégée favorisant une utilisation plus responsable des ressources numériques.

Une stratégie de mobilisation interne récompensée au Québec

La Ville de Laval s’est également distinguée sur la scène québécoise en remportant, le 3 juin 2026, le prix Argent aux Prix d’Excellence de la SQRP, dans la catégorie Programme interne de relations publiques.

Cette distinction souligne le déploiement interne de la nouvelle marque employeur de la Ville, une stratégie axée sur l’expérience collective et la mobilisation des équipes.  L’initiative a généré des résultats dépassant les objectifs fixés en matière de notoriété, de participation et de satisfaction. 

Ces reconnaissances témoignent du savoir-faire du Service des communications et du marketing et de sa capacité à concevoir des stratégies performantes qui contribuent à enrichir tant l’expérience citoyenne que l’expérience employé.

 

 

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