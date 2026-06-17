Une série de capsules vidéo sur les enjeux du vieillissement voit le jour

Après avoir reçu des milliers de témoignages de personnes aînées et de proches aidants dans le cadre de la campagne Chère Janette, présentée par Québecor, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal lance cette semaine une série de quatre capsules vidéo animées par Janette Bertrand, ambassadrice de la Fondation.

Au cœur de ce projet, Janette Bertrand poursuit le dialogue amorcé avec la population en portant à l’attention des spécialistes, chercheurs et chercheuses de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et de son Centre de recherche les préoccupations les plus fréquemment exprimées par le public, afin d’obtenir des réponses concrètes et éclairées aux enjeux du vieillissement et de la proche aidance.

Chère Janette : des milliers de témoignages reçus

Lancée en février dernier, la campagne Chère Janette invitait les personnes aînées et les proches aidants à partager par écrit leurs préoccupations, leurs défis et leurs souhaits pour l’avenir. L’appel a trouvé écho partout au Québec et a donné lieu à l’envoi de milliers de messages. Teintés d’inquiétude, mais aussi de résilience et d’espoir, les messages adressés à Janette Bertrand dressent un portrait éloquent d’enjeux bien réels, dont les problèmes de santé, la perte d’autonomie, l’épuisement des proches aidants et l’isolement.

« J’ai été profondément touchée par la quantité de messages reçus et je remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont pris le temps de m’écrire. À travers vos lettres, je perçois vos craintes, vos inquiétudes, mais aussi votre résilience, votre courage et votre force. Je veux surtout que les personnes aînées du Québec, ainsi que leurs proches, sachent qu’elles ne sont pas seules. En parlant ouvertement de ce qui nous préoccupe, nous brisons l’isolement et nous trouvons ensemble des solutions », affirme Janette Bertrand, ambassadrice de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

L’expertise de l’Institut au service d’une vieillesse plus confortable

Les nouvelles capsules visent à offrir des pistes de solutions et des conseils pratiques en lien avec quatre thèmes qui touchent directement le quotidien des personnes aînées et de leurs proches :

- Gestion des douleurs chroniques – avec le Dr David Lussier, gériatre;

- Incontinence urinaire – avec la Pre Chantal Dumoulin, physiothérapeute et chercheuse spécialisée en santé des femmes;

- Maladie d’Alzheimer et troubles neurocognitifs – avec le Dr Thomas Tannou, gériatre et chercheur;

- Proche aidance – avec la Dre Doris Clerc, gérontopsychiatre;

Ces capsules sont accessibles sur le site cherejanette.com de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

« Nous étions convaincus que les personnes aînées et leur entourage entendraient l’appel de Janette Bertrand, mais nous ne pouvions imaginer une réponse d’une telle ampleur! Les témoignages reçus nous rappellent à quel point les enjeux liés au vieillissement touchent de près les familles québécoises. Ces messages constituent, pour notre Fondation, une source précieuse pour orienter nos actions actuelles et futures », souligne Marie-Hélène Vendette, directrice générale de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.