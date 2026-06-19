Hydro-Québec intensifie ses efforts pour améliorer la qualité de service

À l’occasion d’une rencontre tenue le 10 juin dernier avec Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, ainsi qu’avec les conseillers municipaux de la Ville de Laval, Seta Topouzian (Renaud-Coursol) et Martin Fiola (Laval-des-Rapides), Hydro-Québec a fait le point sur la qualité du service d’électricité dans la circonscription de Laval-des-Rapides et présenté les actions réalisées et à venir.

Les équipes d’Hydro-Québec ont de nouveau patrouillé le secteur cette semaine afin de recueillir des données supplémentaires et de déceler certaines anomalies pouvant être à l’origine des pannes dont le nombre a augmenté récemment. À la lumière de ces observations, des correctifs ont été apportés, et d’autres travaux seront réalisés à très court terme, principalement le remplacement de plusieurs équipements. Un bris à un transformateur souterrain a notamment causé la panne de longue durée survenue le 20 mai dernier. Un transformateur neuf a été installé. Hydro-Québec a aussi observé, à certains endroits, un phénomène de galop de conducteurs, soit un mouvement anormal des fils électriques, causé notamment par le vent, qui peut entraîner des contacts entre conducteurs, des arcs électriques, des dommages aux équipements et, malheureusement, des interruptions de service. Différentes solutions sont déjà à l’étude afin de corriger rapidement cette problématique.

Ce qu’il faut retenir : la végétation demeure la principale cause des pannes dans ce secteur, y compris les pannes récentes survenues en mai et en juin. Les équipes responsables de la maîtrise de la végétation intensifieront d’ailleurs leurs interventions déjà prévues en 2026 à Laval-des-Rapides, notamment par la coupe préventive de branches et de certains arbres à risque. Ces interventions de maintenance sont essentielles, car un nombre important de pannes

d’électricité sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur les lignes. Une carte est

disponible sur le site d’Hydro-Québec pour connaître les endroits où auront lieu les interventions de maîtrise de la végétation au cours des prochains mois.

« Nous sommes encouragés des mesures qui continuent d’être prises pour améliorer la fiabilité

du service d’électricité à Laval ainsi que de l’écoute d’Hydro-Québec à l’égard des préoccupations exprimées par les citoyens. Nous tenons également à remercier le personnel

d’Hydro-Québec sur le terrain pour ses efforts visant à réduire les pannes », ont déclaré d’une seule voix Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, ainsi que les conseillers

municipaux Seta Topouzian et Martin Fiola.

« Nous comprenons le mécontentement exprimé par les citoyens et relayé par les élus locaux.

Ce secteur fait l’objet d’une attention soutenue de notre part et nous sommes convaincus que la mise en place de ces différentes mesures contribuera à améliorer la qualité du service à Laval-

des-Rapides », a déclaré Alain Paquette, conseiller – Relations avec le milieu à Hydro-Québec.