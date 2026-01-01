Laval mobilisée pour soutenir les ménages à la recherche d’un logement

À l’approche du 1er juillet, date charnière pour de nombreux ménages en quête d’un logement, la Ville de Laval réaffirme sa mobilisation pour soutenir les personnes et les familles vivant une situation difficile.

En collaboration avec ses partenaires, dont le Service d’aide à la recherche de logement (SARL) de l’Office municipal d’habitation de Laval, elle déploie des ressources concrètes pour accompagner les locataires, tout en poursuivant ses efforts pour mieux protéger ces derniers et préserver les logements abordables.

« L’habitation est une grande priorité de Laval depuis longtemps. Dans les dernières années, beaucoup de mesures ont été mises en place pour aider les plus vulnérables à se loger, et nous comptons continuer à aller plus loin. L’accompagnement par le SARL des ménages à la recherche d’un logement est un moyen important que nous déployons encore une fois », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

À l’approche du 1er juillet, le SARL offre gratuitement un accompagnement aux ménages lavallois à risque de se retrouver sans logis afin de les aider à trouver des solutions adaptées à leur situation. Les services sont modulés selon différents critères d’admissibilité, dont la situation et le revenu du ménage. En parallèle, la Ville et sa Division urgence sociale travaillent de concert avec les organismes du milieu pour assurer une intervention rapide et coordonnée. À ce jour, le SARL assure un accompagnement auprès de 154 ménages lavallois. Parmi ceux-ci, 28 dossiers sont considérés comme prioritaires en vue du 1er juillet en raison d’un risque de se retrouver sans logis, tandis que 32 autres concernent des situations dont l’échéance de départ est prévue plus tard dans l’année.

Vers de nouvelles mesures pour protéger les locataires

Dans un contexte de forte pression sur le marché locatif, la Ville poursuit actuellement ses travaux en vue de l’adoption cet automne d’un nouveau règlement visant à mieux encadrer les pratiques de « démoviction », contribuant ainsi à prévenir les évictions abusives et à maintenir les ménages dans leur logement. À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les demandes de permis de démolition de tout bâtiment comprenant 10 logements ou plus seront notamment évaluées en fonction de la perte de logements abordables ainsi que du nombre de logements abordables prévus dans le projet de remplacement, tout en tenant compte des caractéristiques du milieu et de la vulnérabilité des ménages. Le règlement viendra également préciser les obligations des requérants envers les locataires.

Des actions structurantes pour répondre à la crise

La Ville de Laval poursuit la mise en œuvre de son Plan d’action en habitation 2025-2028 adopté récemment. Ce plan vise à améliorer durablement l’accès à des logements de qualité, abordables et adaptés aux besoins de la population. D’ici 2028, la Ville entend contribuer à la réalisation de 2 000 logements sociaux, abordables et à but non lucratif grâce à un ensemble de mesures comprenant des incitatifs financiers favorisant la construction résidentielle et l’inclusion sociale ainsi que la mobilisation de terrains et d’outils municipaux pour accélérer le développement résidentiel. De plus, la Ville a budgété 3,7 M$ afin de soutenir le retrait de logements du marché spéculatif, afin de protéger l’abordabilité du parc immobilier locatif lavallois.

Un service complémentaire pour faciliter la disposition responsable des encombrants

Alors que la période des déménagements entraîne une augmentation importante du volume d’objets dont les citoyens et citoyennes souhaitent se départir, la Ville déploie la collecte des encombrants sur réservation à l’ensemble de son territoire. S’inscrivant dans l’évolution des services de gestion des matières résiduelles, en complément à l’écocentre et aux collectes des encombrants appelées à se transformer, ce service permet de recueillir un plus grand éventail de matières, dont les gros appareils électroniques et certains résidus de construction, de rénovation et de démolition. En plus d’offrir une solution accessible aux gens qui ne peuvent se déplacer à l’écocentre, cette approche favorise l’acheminement des matières vers les bonnes filières de récupération, de réemploi, de recyclage et de valorisation, ce qui permet de réduire les quantités envoyées à l’enfouissement.

Ressources disponibles

Les personnes qui éprouvent des difficultés à se loger sont invitées à contacter le SARL au 450 505-6025 ou par courriel en écrivant à [email protected]