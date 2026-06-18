Déviation de la circulation sur l’autoroute 13, en direction sud, à Laval

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que, dès le 19 juin, les travaux de reconstruction d’une section de l’autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraîneront une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu’à l’automne.

Voici les entraves à prévoir pendant cette période dans le secteur:

Autoroute 13, entre le boulevard SainteRose et l’autoroute 440 :

- Fermeture complète en tout temps de la chaussée de l’autoroute 13, en direction sud.

- La circulation sera déviée sur la voie de desserte, en direction sud, qui comprend

deux voies.

- Durant la période de pointe du matin (du lundi au vendredi), une voie supplémentaire sera disponible sur la chaussée opposée de l’autoroute (i.e. la circulation se fera à contresens), permettant d’offrir une troisième voie en direction sud. La mise en place de ces changements de configuration se fera entre 2 h et 4 h, ainsi qu’entre 11 h et 13 h, grâce à une gestion dynamique des voies;

À noter que l’accotement de droite de la voie de desserte, en direction sud, demeurera réservé aux bus durant la période de pointe du matin.

Rappel

Durant ces travaux, les fermetures de nuit suivantes sont également prévues :

- Fermetures partielles de l’autoroute 13, en direction nord;

- Fermeture partielle de la voie de desserte de l’autoroute 13, en direction sud;

- Fermetures complètes des bretelles d’accès du boulevard Dagenais Ouest.

La limite de vitesse sera réduite dans la zone de chantier sur les voies rapides à 70 km/h, en direction sud, et à 90 km/h, en direction nord, ainsi qu’à 60 km/h sur la voie de desserte en direction sud.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation

temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en

composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.