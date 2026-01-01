C’est l’été sur le réseau de la Société de transport de Laval

Dès le 20 juin, la Société de transport de Laval passe en mode été sur l’ensemble de son réseau d’autobus. La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires pour bien planifier ses déplacements.

Quelques modifications à l’offre de service sont à prévoir pour s’ajuster à la demande et l’achalandage en période estivale. Comme des voyages supplémentaires ont été ajoutés aux lignes 26, 144 et 151, les lignes complémentaires 226, 244 et 251 ne seront pas en service cet été. Elles seront de retour à la rentrée.

Des jours fériés sont également à venir pour débuter la saison estivale. Voici les modifications au service :

- 24 juin : horaire du dimanche;

- 1er juillet : horaire du samedi;

Des changements aux taxis collectifs

À compter du 1er juillet, le service de taxis collectifs connaîtra aussi des changements. Les taxis collectifs précédemment sur appel, deviendront des taxis à la demande pour assurer un service simplifié et sur mesure. Les numéros de lignes seront donc modifiés en conséquence.

Un taxi collectif à la demande permet de réserver un taxi à l'intérieur de périodes de service définies et de correspondre facilement avec le réseau d'autobus. La zone desservie contient des arrêts de correspondance (C) avec le réseau régulier d’autobus de la STL et des arrêts sur demande (D). Aucun horaire prédéterminé, aucun tracé prédéfini. Consultez le site Web pour connaître le fonctionnement du taxi à la demande, les arrêts en place et la procédure de réservation.

Des ajustements tarifaires à prévoir

Dès le 1er juillet, certains titres de transport verront leurs tarifs augmenter, conformément à l'indexation tarifaire annuelle fixée par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Bonne nouvelle : le paiement à bord de l’autobus ainsi que le titre unitaire Bus demeureront à 3,75 $ et le titre Bus 2 passages sera maintenu à 7 $.

Le bus est à 1 $ lors des journées de smog

La STL poursuit son engagement à lutter contre les gaz à effet de serre avec son initiative des journées smog, unique au Canada. Jusqu’à la fête du Travail, chaque jour où Environnement Canada émet un avis de smog, le passage unitaire du lendemain est offert au tarif spécial de 1 $. Le titre est payable à bord des véhicules en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit, et permet de voyager sur l’ensemble du réseau d’autobus et de taxis collectifs lavallois.

Voyagez au cœur des événements

Montez à bord pour profiter d’une panoplie d’événements locaux cet été : participez aux célébrations de la Fête nationale ou encore au Festival des bières de Laval, assistez aux spectacles des Zones musicales ou allez encourager les Roses et le FC Supra au Stade Boréale. Découvrez nos services et les événements à venir.

Combinez transport actif et collectif

Saviez-vous que vous pouvez combiner transport actif et collectif? Voici quelques rappels sur les consignes à suivre pour le transport d'équipement à bord :

- Les vélos et trottinettes pliables sont admis dans les autobus, à condition de rester entièrement pliés en tout temps.

- Les vélos standards doivent être installés sur le support à l’avant de l’autobus.

- Les équipements électriques ou à essence sont interdits à bord.

- Renseignez-vous sur l’utilisation des supports à vélo à l’avant de nos bus et découvrez d'autres informations utiles pour vos déplacements actifs ici.

Une variété de titres pour maximiser l'été

Avec le titre XTRA STL, les jeunes de 12 à 17 ans se déplacent à volonté sur le réseau d’autobus tout au long des mois de juillet et août pour seulement 92,25 $, une économie de 35 %. De quoi bien profiter de l’été et des mille et une activités offertes à Laval! Le titre XTRA peut être acheté à partir du 20 juin via l’application Chrono, dans les points de vente et les billetteries métropolitaines.

Le transport collectif est gratuit pour les 0 à 5 ans, ainsi que pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’une personne de 14 ans ou plus qui en assume la surveillance. Cette personne doit détenir un titre valide et peut accompagner jusqu’à 5 enfants.

Les Lavallois de 65 ans et plus peuvent prendre l’autobus gratuitement sur l’ensemble du réseau de la STL grâce au titre Horizon 65+.