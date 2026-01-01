26 800 $ à Laval pour soutenir la lutte aux EEE

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) et le CRE de Laval sont fiers d’unir leurs efforts pour soutenir la lutte contre l’introduction et la propagation d’espèces exotiques envahissantes (EEE) floristiques dans des milieux à haute valeur écologique. La cohorte 2026 de la Campagne de prévention et de détection des EEE floristiques (CDP) a été dévoilée récemment. Dans la région, un financement de 26 800 $ est réparti entre deux projets.

Une EEE floristique est un végétal introduit hors de son aire de répartition naturelle, et dont l’établissement et la propagation peuvent constituer une menace pour l’environnement, l’économie et la société. Au Québec, les EEE floristiques représentent l’u ne des menaces les plus importantes pour la biodiversité. Leur introduction, qu’elle soit volontaire ou accidentelle, peut perturber profondément l’équilibre écologique des milieux naturels : déplacement ou disparition d’espèces indigènes, compétition pour l’accès à la nourriture et aux autres ressources disponibles, introduction et transmission de maladies et de parasites, hybridation avec des espèces indigènes, etc. Non seulement elles altèrent les milieux naturels où elles s’établissent, mais elles en c mpromettent le fonctionnement.

Optimiser les efforts de la lutte contre les EEE floristiques

Face au défi que représentent les EEE, il importe d’avoir une approche globale et d'agir avec l’ensemble des parties prenantes concernées par cet enjeu. Depuis 2025, tous les CRE travaillent à établir une approche structurée autour de la concertation, la prévention, la planification et l’acquisition de connaissances, puis la réalisation d’actions de lutte dans des milieux naturels à haute valeur écologique.

La Campagne de prévention et de détection des EEE floristiques du RNCREQ vise à répondre aux priorités identifiées par les tables de concertation régionales, en finançant des actions de prévention et de détection précoce. Pour 2026, trente -six (36) projets se partagent l’enveloppe de 464 ·530 ·$.

À Laval, deux projets ont pu en profiter. Voici quelques détails à leur sujet :

- Éco-Nature - Parc de la Rivière -des -Mille -Îles : Brigade de prévention d'introduction d'EVEE dans la rivière des Mille -Îles . Un projet de prévention visant à prévenir l’introduction des espèces exotiques envahissantes dans les plans d’eau et protéger la biodiversité locale .

- Canopée - Le réseau pour la forêt urbaine : Détection des EEE floristiques au bois Sainte -

Dorothée . Un p rojet de détection précoce des espèces exotiques envahissantes dans un milieu d'exception: le bois de Sainte -Dorothée .

La prochaine période de soumission de projets pour financement aura lieu entre juin et octobre 2026, avec un budget global de 1 ·005 ·000 ·$.

« Grâce à ces financements , Laval pourra compléter son portrait du territoire et outiller les décisionnaires régionaux et les gens de terrain afin de prévenir plus efficacement l’arrivée et la propagation d’espèces exotiques envahissantes floristiques », mentionne Marie -Ève Dontigny, directrice générale par intérim du CRE de Laval.

Ce projet est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan nature 2030 .