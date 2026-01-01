Laval: 115 000 $ remis pour soutenir la mission de la Croix‑Rouge

À l’occasion de la 38e édition de la campagne corporative de la Croix‑Rouge canadienne, Division du Québec, le personnel actif et retraité de la Ville de Laval a, une fois de plus, fait preuve d’une grande générosité en amassant la somme remarquable de 115 000 $.

La campagne de la Ville de Laval figure parmi les plus importantes campagnes corporatives au Québec pour la Croix‑Rouge. Recueillis grâce à des dons individuels ainsi qu’à diverses activités collectives, ces fonds permettront de répondre aux besoins urgents des personnes touchées par un sinistre au Québec.

Quelques chiffres :

- 115 000 $ remis pour soutenir la mission de la Croix‑Rouge;

- 388 donatrices et donateurs, ainsi que 49 ambassadrices et ambassadeurs;

- Pour une 10e année consécutive, les contributions du personnel actif et retraité dépassent les 100 000 $.

En fournissant hébergement, aide alimentaire, vêtements et articles essentiels aux personnes sinistrées, la Croix‑Rouge intervient rapidement sur le terrain lors d’une catastrophe. L’organisme est présent 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour répondre aux besoins immédiats jusqu’au rétablissement complet des communautés affectées.

La Ville tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don, participé aux activités ou contribué à faire rayonner cette initiative.