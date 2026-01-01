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CANOPÉE lance sa programmation estivale d’activités en forêt urbaine

Un été au frais dans les bois de Laval

durée 10h00
24 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Alors que les températures estivales s’installent, CANOPÉE – le réseau pour la forêt urbaine - invite la population à sortir dans les bois lavallois et à profiter d’une programmation estivale riche en expériences immersives, éducatives et ressourçantes.

Tout au long de l’été, les citoyens pourront profiter de la fraîcheur naturelle des boisés en participant à une variété d’activités conçues pour favoriser le contact avec la nature.

À ne pas manquer :

- Tours guidés pour explorer les richesses naturelles des bois de Laval;
- Visite d’un climatiseur forestier pour mieux comprendre le rôle essentiel des arbres dans l’adaptation aux changements climatiques;
- AVATARIUM, un spectacle de danse immersive présenté au bois de l’Équerre;
- Plusieurs séances de Shinrin Yoku (bain de forêt), une pratique contemplative japonaise;
- Des ateliers de journal nature et d’initiation à cette approche créative d’observation de l’environnement;
- Des séances de yoga en harmonie en nature et des tours guidés en harmonie, offertes par le duo Emilis.

Ces activités sont offertes dans plusieurs boisés du territoire, notamment les bois de l’Équerre, de l'Orée-des-Bois, de Papineau et de la Source. Que ce soit pour échapper à la chaleur lors d’une canicule, écouter le chant des oiseaux, découvrir les secrets de la forêt urbaine ou simplement profiter d’un moment de calme, cette programmation estivale offre une foule d’occasions de vivre la nature autrement.

À noter : la plupart des activités sont gratuites ou offertes à faible coût, mais l’inscription est
requise.

Programmation complète et inscriptions : www.reseaucanopee.org/fr/programmation-saisonniere/. 

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