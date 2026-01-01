Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La prudence est de mise sur les routes avec l'arrivée du beau temps

75 jours de prudence sur les routes cet été demande CAA-Québec

durée 13h00
24 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par Salle des nouvelles

Les données ne mentent pas : en 2025, c’est encore une fois la période entre la fête nationale et la fête du Travail qui fut la plus meurtrière sur les routes du Québec. CAA-Québec en appelle donc à la prudence, au respect des limites de vitesse et à la courtoisie au volant alors que les beaux jours sont arrivés et que beaucoup de Québécois prendront la route au cours des prochaines semaines.    

Bien que le nombre de personnes qui perdent la vie sur la route durant cette période critique avait diminué dans les dernières années (93 personnes ont été victimes d’accidents mortels en 2023 et 83 en 2024), ce sont 100 personnes qui sont mortes dans des accidents de la route l’été dernier, entre le 24 juin et la fête du Travail seulement, ce qui représente plus du quart de tous les accidents mortels survenus en 2025. La grande majorité de ces drames n’a pas été causée par l’état de la chaussée ou par les conditions météo, mais par des comportements humains, ce qui les rend évitables. 

« Alors que la période estivale rime avec déplacements et escapades, tous les usagers de la route sont invités à redoubler de vigilance, à éviter les distractions et à adopter des comportements responsables pour la sécurité de tous », précise André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec. 

Des régions surreprésentées

À l’échelle régionale, cette période a été particulièrement meurtrière dans plusieurs régions en 2025, notamment au Bas Saint Laurent (25 % des décès pour cette région), en Mauricie (33 %), en Estrie (29 %), en Abitibi Témiscamingue (43 %), sur la Côte Nord (60 %), en Chaudière Appalaches (33 %), dans Lanaudière (35 %) et en Montérégie (34 %). Encore une fois, la distraction au volant s’impose comme la principale cause de décès, suivie de la vitesse.

Les dangers et les coûts de l’alcool au volant

CAA Québec rappelle également que l’alcool au volant demeure un facteur de risque majeur. Au delà des conséquences humaines souvent irréparables, les impacts financiers d’une première arrestation et d’une condamnation sont considérables et les coûts qu’engendre un tel comportement ont beaucoup augmenté au courant des dernières années : une première condamnation peut facilement coûter près de 10 000 $, une fois additionnés les amendes, les frais judiciaires, les coûts liés au véhicule et l’augmentation importante des primes d’assurance. À cela s’ajoutent de graves conséquences comme la suspension immédiate du permis, une période d’interdiction de conduire, un casier judiciaire et des démarches administratives complexes.

Vitesse, distance, attention : la recette pour un été plus sécuritaire

Selon le traditionnel sondage sur les intentions de vacances de CAA-Québec, 57 % des Québécois profiteront de l’été dans la province. On peut donc s’attendre à ce que les routes soient très achalandées. Pour contribuer à la sécurité de tout le monde (mais aussi pour soulager leur portefeuille), les usagers de la route peuvent adopter les comportements suivants:

- Partager la route en faisant preuve de courtoisie envers les usagers vulnérables, comme les cyclistes, les motocyclistes et les piétons.

- Augmenter la distance entre les véhicules pour avoir un temps de réaction optimal.

- Réduire la vitesse et respecter les limites, notamment près des zones de construction, et éviter les distractions. Il s’agit là des causes les plus fréquentes d’accident.

- Rappel : augmenter la vitesse de seulement 20 km/h sur 20 km ne fait gagner que 2 minutes, mais augmente la consommation de carburant de 15 %.

- Avec des remorques ou des véhicules récréatifs, rester attentif aux angles morts et éviter les vitesses excessives pour assurer un temps de freinage suffisant.

- Appliquer les cinq préceptes de l’exploration visuelle : regarder haut et loin, élargir le champ de vision, garder les yeux en mouvement, s’assurer d’être visible et anticiper une issue de secours.

- Prévoir une solution de rechange à la conduite si l’on prévoit consommer de l’alcool.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le déménagement est une source importante d’anxiété selon un sondage

Publié à 14h00

Le déménagement est une source importante d’anxiété selon un sondage

Un sondage réalisé par Google Surveys pour le compte de Best Buy Canada révèle que plus du tiers des Québécoises et Québécois (34,27 %) considèrent le déménagement comme l’un des événements les plus stressants de l’année. D’ailleurs, plus de la moitié (50,54 %) des répondants estiment que cette période est aujourd’hui plus anxiogène ...

LIRE LA SUITE
Un été au frais dans les bois de Laval

Publié à 10h00

Un été au frais dans les bois de Laval

Alors que les températures estivales s’installent, CANOPÉE – le réseau pour la forêt urbaine - invite la population à sortir dans les bois lavallois et à profiter d’une programmation estivale riche en expériences immersives, éducatives et ressourçantes. Tout au long de l’été, les citoyens pourront profiter de la fraîcheur naturelle des boisés en ...

LIRE LA SUITE
Le fardeau financier lié aux médicaments à la hausse pour le tiers des Canadiens

Publié hier à 15h00

Le fardeau financier lié aux médicaments à la hausse pour le tiers des Canadiens

Le fardeau financier lié aux médicaments d'ordonnance a augmenté pour le tiers des Canadiens au cours des cinq dernières années, selon les résultats d'un sondage Léger publiés mardi. L'auteure du rapport, Melicent Lavers-Sailly, en déduit que l'inflation continue de peser sur les finances de plusieurs ménages, ce qui impacte parfois la prise de ...

LIRE LA SUITE