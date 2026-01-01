Le déménagement est une source importante d’anxiété selon un sondage

Un sondage réalisé par Google Surveys pour le compte de Best Buy Canada révèle que plus du tiers des Québécoises et Québécois (34,27 %) considèrent le déménagement comme l’un des événements les plus stressants de l’année.

D’ailleurs, plus de la moitié (50,54 %) des répondants estiment que cette période est aujourd’hui plus anxiogène qu’auparavant. Les données indiquent que cette transition s’accompagne d’un sentiment de surcharge important. Entre la logistique, les imprévus et les nombreuses décisions à prendre, plus de la moitié des répondants affirment se sentir dépassés ou submergés durant cette période.

Dans ce contexte, certains critères influencent davantage les choix des consommateurs lorsqu’ils doivent se procurer des produits liés au déménagement. La proximité des magasins, les promotions et rabais ainsi que la disponibilité immédiate des produits figurent parmi les principaux facteurs déterminants.

En quête de solutions simples, accessibles et rapides

« Ces résultats mettent en lumière un besoin grandissant de solutions simples, accessibles et rapides pour alléger cette période de transition. À la lumière de ces données, Best Buy souhaite accompagner plus que jamais les Québécoises et Québécois à chaque étape du déménagement, des premières boîtes jusqu’à l’installation dans leur nouveau chez-soi », explique Thierry Lopez, directeur marketing et affaires corporatives de Best Buy au Québec.

Afin d’offrir un soutien concret durant cette période souvent chargée, Best Buy offre gratuitement des boîtes de déménagement dans certains magasins participants au Québec.

En plus de ces boîtes offertes gratuitement, l’entreprise propose différents produits et services pensés pour simplifier cette transition pour les ménages québécois.

- Avec son vaste réseau de magasins Best Buy et Best Buy Express à travers le Québec, l’entreprise permet d’accéder en un seul lieu à différents produits essentiels lors de cette période de transition, allant des boîtes de déménagement aux électroménagers, en passant par les produits technologiques et les accessoires nécessaires à l’aménagement d’un nouveau domicile.

- L’entreprise propose une politique de bas prix garanti, permettant de s’aligner sur les prix inférieurs offerts par des concurrents canadiens autorisés, en ligne ou en magasin, avant l’achat ou dans les 30 jours suivants.

- Afin de répondre à un besoin d’immédiateté, Best Buy offre aussi le ramassage en magasin le jour même, généralement en environ une heure pour les articles en stock. Cette option vise notamment à faciliter les achats pendant une période où la gestion des livraisons peut être plus complexe pour les consommateurs en transition.

- Enfin, des services comme Geek Squad sont offerts pour accompagner les clients dans l’installation et la configuration de leurs appareils technologiques et électroménagers, allant de la connexion Wi-Fi à l’installation de téléviseurs ou d’appareils intelligents.

