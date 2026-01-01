Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Scène fédérale

Les candidatures aux postes de la fonction publique reculent de 29%

durée 10h00
11 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Le nombre de candidats à un poste au sein de l'administration fédérale a chuté l'année dernière, alors qu'Ottawa réduisait considérablement les effectifs de la fonction publique.

Il y a deux ans, on comptait plus d’un million de candidatures pour des postes au sein de la fonction publique fédérale.

Cependant, entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, ce chiffre a chuté de près de 30 %, pour passer sous la barre des 735 000.

Le nombre d'offres d'emploi publiées par le gouvernement a également baissé de près de 40 %, tandis que le nombre de personnes ayant quitté la fonction publique, qu'il s'agisse de départs à la retraite ou de démissions, a augmenté de 12 %.

On a également constaté une baisse d’environ 52 % du nombre de promotions au sein de la fonction publique en 2025-2026, par rapport à l’année précédente.

Dans le budget 2025, le gouvernement libéral s’est engagé à réduire les effectifs de la fonction publique d’environ 40 000 personnes d’ici avril 2029.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 70 ménages vivent toujours en logement d'urgence après le 1er juillet

Publié hier à 18h00

Plus de 70 ménages vivent toujours en logement d'urgence après le 1er juillet

Un peu plus d'une semaine après la journée non officielle des déménagements au Québec, 71 ménages se trouvent toujours dans des logements d'urgence à Montréal, soit un peu plus du double de l'année dernière, où 40 ménages se trouvaient dans cette situation. La plupart de ces ménages se sont retrouvés sans logement à l'approche du 1er juillet, ...

LIRE LA SUITE
Un tribunal annule une règle de confidentialité pour les compagnies aériennes

Publié hier à 15h00

Un tribunal annule une règle de confidentialité pour les compagnies aériennes

Un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a invalidé une règle qui empêche les voyageurs de communiquer l’issue des réclamations déposées auprès de l’Office des transports du Canada.  Dans sa décision rendue mercredi, le juge a estimé que les dispositions réglementaires interdisant aux voyageurs de divulguer l’issue de leurs réclamations — ...

LIRE LA SUITE
Le nombre de centres de données pourrait exploser au pays dans les prochaines années

Publié hier à 12h00

Le nombre de centres de données pourrait exploser au pays dans les prochaines années

Un document rédigé à l'intention du ministre fédéral chargé de l'intelligence artificielle, destiné à être utilisé lors de présentations auprès d'investisseurs internationaux sur l'écosystème canadien de l'IA, fait état d'un projet d'augmentation massive de la capacité des centres de données au Canada. Mais des porte-parole du gouvernement ont ...

LIRE LA SUITE