Une liste de l'UNESCO met de l'avant des livres jeunesse en langues autochtones

Une liste de 169 livres jeunesse remarquables en langues autochtones et en péril a été diffusée cette semaine par l'UNESCO et l'organisme IBBY, dans le but de faire connaître ces ouvrages, mais aussi d'encourager l'édition et la diffusion de livres en langues autochtones.

Le Canada est le pays qui compte le plus de livres se trouvant dans cette collection de l'organisme des Nations unies et de l'Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY), qui a été lancée jeudi à Ottawa.

Cristina Puerta, cheffe des publications de l'UNESCO, se trouvait dans la capitale canadienne pour le lancement de cette liste, qui a été effectué lors du 40e Congrès mondial d'IBBY.

Elle a souligné que si le monde est riche en édition de livres jeunesse, «il est vrai que lors des salons du livre, que ce soit nationaux ou bien internationaux, professionnels ou bien ouverts au public, on voit peu, très peu, voire pas du tout, de livres produits en langues autochtones».

«C’est une liste qui cherche à faire parler du sujet de l'édition en langues autochtones, aussi à inspirer, peut-être, des éditeurs d'autres langues qui découvrent ces livres et qui souhaitent les traduire», a détaillé Mme Puerta, en entrevue.

Elle a indiqué que la liste vise aussi à «inspirer des écrivains, des illustrateurs des communautés autochtones ou de langues en péril (…) à continuer à raconter ces histoires, qu’elles soient traditionnelles, qu’elles soient contemporaines, mais surtout, dans l’esprit de rendre ces livres accessibles aux jeunes qui sont en train de perdre leur langue maternelle faute de transmission, ou parce qu'ils ne trouvent pas leur langue sur Internet et dans l'usage quotidien».

«Pour un enfant, retrouver sa langue maternelle dans un livre qui est joli, illustré, qui se prête par son format à être lu à voix haute, c'est une source de fierté aussi.»

Parmi les livres canadiens qui se sont frayé un chemin sur la liste de livres remarquables, on compte notamment «Nous t’aimons autant que le renard aime sa queue», écrit par Masiana Kelly en inuinnaqtun et illustré par Tamara Campeau, ainsi que «Les Premiers Peuples», écrit par Maika Harper en inuktitut et illustré par Kaja Kajfež.

Dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones des Nations unies, qui se déroule de 2022 à 2032, l'UNESCO et IBBY ont lancé l'année dernière un appel à la soumission de livres afin de constituer cette liste.

Des éditeurs, des promoteurs de la lecture, des bibliothèques et des entités gouvernementales ont envoyé des livres aux organismes. L'UNESCO et IBBY étaient à la recherche d'ouvrages publiés entre janvier 2018 et décembre 2025, qui ont été publiés à l’origine dans une langue autochtone et/ou en péril.

Les organismes ont voulu constituer une liste diversifiée, qui comprend autant des ouvrages plus commerciaux que certains produits à plus petite échelle par les communautés autochtones.

La liste a finalement été élaborée à partir de près de 500 ouvrages reçus, d'environ 270 langues, a rapporté Mme Puerta. La sélection finale de 169 livres propose 150 langues.

«Aujourd’hui, il existe environ 7000 langues écrites ou signées partout dans le monde, dont 40 % pourraient disparaître au cours de ce siècle-ci, faute de locuteurs et faute de transmission entre les générations», a expliqué Mme Puerta, précisant que les langues autochtones sont les plus menacées.

Elle a indiqué que la liste ne constitue qu'un premier pas dans la mise en lumière de ces ouvrages.

«Il faut vraiment qu'il y ait une bonne distribution, que ces livres soient accessibles aux populations autochtones, qu'il y ait, de la part des décideurs politiques également, la détermination de soutenir ces efforts pour emmener ces livres, par exemple, dans les bibliothèques publiques, dans les écoles publiques là où les enfants vont trouver les livres», a-t-elle fait valoir.

La «Collection IBBY-UNESCO de livres remarquables pour jeunes lecteurs en langues autochtones et en péril» est disponible sur le site web d'IBBY, ainsi que sur la bibliothèque numérique de l'UNESCO.

Coralie Laplante, La Presse Canadienne