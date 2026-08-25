Tarifs: des bonifications permanentes à l'assurance-emploi demandées

Alors que la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis vient d'être relancée, le Conseil national des chômeurs et chômeuses demande de rendre permanentes des bonifications temporaires au régime d'assurance-emploi qui avaient été implantées lorsque la crise des droits de douane avait commencé.

Certaines de ces mesures pour bonifier l'assurance-emploi doivent arriver à échéance en octobre, alors que d'autres ont déjà pris fin.

La nouvelle vague de tarifs de 50 % sur une panoplie de produits canadiens, par l'administration Trump, risque de provoquer de nombreuses mises à pied dans différentes industries.

En conséquence, le Conseil national des chômeurs et chômeuses demande, par exemple, de rendre permanente la mesure qui élimine le délai de carence lorsqu'un travailleur touché demande des prestations d'assurance-emploi.

Il demande également de trouver moyen d'élargir l'admissibilité aux prestations pour les travailleurs touchés.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne