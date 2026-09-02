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Avis de clôture d'inventaire

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AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

Avis est donné, conformément au Code civil du Québec, de la clôture de l'inventaire de la succession de Joseph MOURI, en son vivant domicilié au 2925, boulevard René-Laennec, appartement 302, ville de Laval, province de Québec, H7K 3V6, Canada et décédé le 19 octobre 2025

Un inventaire des biens du défunt a été dressé et peut être consulté par les personnes intéressées en communiquant avec le liquidateur, Alexander MOURI, à l'adresse suivante : 5334, avenue du Parc, bureau 101, Montréal (Qc) H2V 4G7

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