Dix-sept jeunes lavalois reçoivent un ordinateur portable

Kynélie-Brigitte Casséus (stagiaire au Bureau des affaires gouvernementales, ville de Laval), Christine Mitton (cheffe du Bureau des affaires gouvernementales, ville de Laval), Vincent Gagné (directeur des relations gouvernementales, TELUS), Nathalie Dionne (vice-présidente régionale, marketing, TELUS), Carole St-Denis (conseillère municipale, ville de Laval), Matthew Schweighart (directeur général, exploitation, Québec & Atlantique, TELUS), Philippe Leggett-Bachand (directeur, relations municipales, TELUS) et Karine Beauvais-Faulkner (conseillère à la planification des subventions, Bureau des affaires gouvernementales, ville de Laval).

La Ville de Laval a accueilli, jeudi 3 septembre, la cérémonie de clôture du Plan municipal d’emploi, un programme lancé en 2025 qui vise à offrir aux jeunes de 15 à 25 ans un emploi d’été au sein des services municipaux, à les initier aux processus décisionnels de la collectivité et à développer leurs compétences professionnelles (communication, gestion de projet, service à la clientèle).

L’objectif global est de créer une passerelle vers l’emploi durable, de retenir les talents locaux et de renforcer le tissu socio‑économique de Laval.

Dans le cadre de cette cérémonie, tenue dans la salle du conseil municipal, TELUS a remis 17 ordinateurs portables reconditionnés aux jeunes qui ont travaillé cet été avec la Ville. Ce don s’inscrit dans la vocation sociale de longue date de l'entreprise, qui se manifeste chaque jour à Laval à travers des partenariats avec L’Aviron (hébergement d’urgence), Les Petits Frères (soutien aux aînés), la Maison des enfants Le Dauphin (programmes pour les familles) et la Fondation du Centre jeunesse de Laval.

« Aujourd’hui, nous montrons que la technologie, lorsqu’elle est mise à disposition de ceux qui en ont besoin, devient un véritable levier d’inclusion. En remettant ces 17 ordinateurs portables reconditionnés, nous offrons aux jeunes de Laval les outils nécessaires pour poursuivre leurs études, développer leurs projets et saisir les opportunités d’emploi qui s’offrent à eux. Cette action s’inscrit dans notre credo « Nous donnons où nous vivons », qui reflète l’engagement profond de TELUS à soutenir les jeunes, les familles et les aînés de notre communauté grâce à des initiatives concrètes et durables », a mentionné Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing à TELUS, lors de son élocution.

