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Société

Avis de clôture d'inventaire

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Prenez avis que, par suite du décès de Jacques André Poupart, survenu le 29 juin 2026, à l'âge de 93 ans, et domicilié de son vivant au 3100, promenade du Quartier-Saint-Martin, appartement 1021, Laval (Québec) H7T 0P2, un inventaire des biens de sa succession a été dressé par les liquidateurs conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les personnes intéressées à l'adresse suivante:
346-10856, rue Basile-Routhier
Montréal (Québec) H2C 0B1

Fait à Montréal, le 9 septembre 2026

Jean Poupart
Co-liquidateur de la succession
[email protected]
 

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