Avis de clôture d'inventaire

Prenez avis que, par suite du décès de Jacques André Poupart, survenu le 29 juin 2026, à l'âge de 93 ans, et domicilié de son vivant au 3100, promenade du Quartier-Saint-Martin, appartement 1021, Laval (Québec) H7T 0P2, un inventaire des biens de sa succession a été dressé par les liquidateurs conformément à la loi.



Cet inventaire peut être consulté par les personnes intéressées à l'adresse suivante:

346-10856, rue Basile-Routhier

Montréal (Québec) H2C 0B1



Fait à Montréal, le 9 septembre 2026



Jean Poupart

Co-liquidateur de la succession

[email protected]

