Mercredi, pour la cinquième année consécutive, les Canadiens de tout le pays célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux survivants des pensionnats autochtones et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été séparés de leurs familles et de leurs communautés, puis envoyés dans des pensionnats gérés par l’Église, où régnaient les abus, la malnutrition et des soins de santé insuffisants.

La Commission de vérité et réconciliation a conclu, dans son rapport final historique de 2015, que ce système scolaire constituait un élément central d’une politique de génocide culturel soutenue par l’État.

Entre 1857 et 1996, 150 000 enfants autochtones ont été contraints de fréquenter des pensionnats gérés par des confessions religieuses et financés par l’État.

La Commission de la vérité et de la réconciliation avait initialement recensé 3200 décès d’enfants dans ces pensionnats. Cependant, les experts du Centre national pour la vérité et la réconciliation — qui continuent de passer au crible des millions de dossiers — estiment que le nombre réel pourrait être bien plus élevé.

L’instauration de la Journée nationale vérité et réconciliation, le 30 septembre, figurait parmi les recommandations du rapport de la Commission vérité et réconciliation.

CBC/Radio-Canada, APTN et le Centre national pour la vérité et la réconciliation organisent leur événement annuel «Se souvenir des enfants» sur la colline du Parlement.

Au cours de cette cérémonie de 90 minutes, des survivants des pensionnats, des aînés et des dirigeants autochtones prendront la parole. Des prestations de Tia Wood, Soleil Launière, Silla et Adrian Sutherland sont également au programme.

Les invités et les participants sont invités à apporter une paire de chaussures d’enfant à déposer devant la scène afin de rendre hommage aux enfants qui ont fréquenté les pensionnats.

D’autres événements organisés pour marquer cette journée ont lieu dans tout le pays, notamment à Toronto, Vancouver, Calgary et Iqaluit.

Le premier ministre Mark Carney doit prendre la parole lors d’un événement à Edmonton.

«En ce jour, nous nous réunissons pour rendre hommage à chaque enfant arraché à sa famille par le système des pensionnats autochtones et pour exprimer notre solidarité avec ceux qui y ont survécu. Alors que des voix négationnistes cherchent à déformer le passé, notre responsabilité collective de défendre la vérité est plus importante que jamais», a déclaré Stephanie Scott, directrice générale du Centre national pour la vérité et la réconciliation.

«Rendre hommage à ces enfants, c’est affronter notre histoire avec une honnêteté inébranlable et veiller à ce que “Plus jamais ça” ne soit pas seulement une formule, mais un engagement contraignant soutenu par des actions concrètes.»

Le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, a souligné que cette journée était l’occasion pour les Autochtones et les non-Autochtones de se rassembler et de réfléchir à l’héritage des pensionnats.

«La réconciliation est une responsabilité que nous partageons tous, et, en tissant des liens les uns avec les autres et avec notre histoire, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir fondé sur la compréhension, le respect et l’espoir.»

Alessia Passafiume, La Presse Canadienne