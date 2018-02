La Fondation du Collège Montmorency est fière de collaborer à la remise de la bourse d’études pour encourager la réussite scolaire

Le 13 février dernier, lors de la joute d’improvisation spéciale sur le thème de la persévérance scolaire opposant les étudiants à plusieurs artistes invités, la Fondation du Collège Montmorency remettait la bourse d’études pour encourager la réussite scolaire à madame Camille Racine Roche, étudiante en Sciences humaines, regards sur l’individu.

Cette bourse offerte par les anciens du Collège Montmorency est dédiée aux étudiantes et étudiants de première année du Mouvement d’improvisation du Collège Montmorency, afin d’encourager la persévérance dans leurs études. Elle vise à récompenser les joueurs qui, en plus de s’engager dans l’équipe d’improvisation du Collège, réussissent à maintenir de bons résultats scolaires.

« Il n’est pas toujours facile d’accorder les activités parascolaires et les études et je crois avoir bien réussi à agencer les deux. La bourse vient récompenser mes efforts et je crois que c’est une excellente initiative qui vise à pousser les étudiants à se surpasser pour atteindre leurs objectifs.​ » - Camille Racine Roche.

La remise de cette bourse s’ajoute aux nombreuses actions de la Fondation dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.



La Fondation remercie chaleureusement les anciens du Collège Montmorency qui, grâce à la création de ce programme de bourses, permettent à la Fondation de poursuivre sa mission d’accompagner les étudiants du Collège Montmorency dans leur parcours d’études supérieures et leur permettent de réaliser leurs idéaux.