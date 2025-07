Laval octroi le mandat pour la construction de la nouvelle Caserne 1

Lors du dernier conseil municipal, la Ville de Laval a officiellement accordé le mandat de construction de la nouvelle caserne 1 à Magil Construction Est du Canada Inc. pour un montant de 14,69 M$ avant taxes.

L’évaluation qualité-prix de la proposition respecte l’estimation effectuée par le Service de la planification et de réalisation des projets. Cette infrastructure moderne sera érigée à l’angle du boulevard des Laurentides et du boulevard du Souvenir et viendra remplacer l’actuelle caserne située plus au sud, près de la station de métro Cartier.

« La concrétisation de la nouvelle caserne démontre notre engagement ferme d’assurer des services d’urgences de pointe, à la hauteur des attentes de la population. En dotant notre Service de sécurité incendie d’infrastructures modernes, durables et bien positionnées, nous investissons dans la sécurité et la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Le projet s’inscrit dans le plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2021-2025, avec pour objectif d’optimiser les délais d’intervention et de renforcer la sécurité de la population lavalloise. Les lieux seront aménagés selon les normes les plus récentes, afin de protéger les pompiers en réduisant au maximum les risques d’exposition aux contaminants.

Le nouvel emplacement, stratégiquement choisi, permettra d’améliorer la couverture opérationnelle dans les secteurs densément peuplés du centre-ville et du sud de Laval. Soulignons que la caserne visera une certification environnementale LEED Or et que le chantier de construction débutera en juillet 2025 pour une livraison prévue en automne 2026.