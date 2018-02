La Fondation du Collège Montmorency remet 10 000 $ en bourses de persévérance

Le 15 février dernier avait lieu la cérémonie des bourses de persévérance de la Fondation du Collège Montmorency. Pour cette 5e édition, 20 lauréats se sont partagé 10 000 $ en bourses d’études. Cet événement s’inscrivait dans le calendrier des différentes activités organisées au Collège Montmorency dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

La Fondation a remis aux 20 étudiants ayant fait preuve de détermination et de persévérance durant leur passage au Collège Montmorency une bourse de 500 $ pour les encourager à poursuivre leurs études, et surtout, pour reconnaître les efforts qu’ils ont déployés dans l’adversité au cours des dernières années.

Depuis plus de 30 ans, la Fondation met tout en œuvre afin de permettre aux étudiants d’aller à la découverte de leurs rêves et de leurs passions. Nous les encourageons dans leur réussite éducative et participons activement à leurs projets pédagogiques et parascolaires.

Les étudiantes et étudiants du Collège Montmorency sont au cœur de nos préoccupations et, en ce sens, la Fondation est présente dans leur vie et s’efforce de poursuivre son engagement d’excellence. Nombreux sont ceux qui font leur marque et qui se distinguent par l’obtention de bourses et, nous en sommes très fiers, ces bourses peuvent faire une réelle différence dans leur parcours.

« Merci à la Fondation du Collège Montmorency pour cette bourse de persévérance, j’en suis très heureux et reconnaissant. Je termine actuellement mon programme d’études en Techniques de comptabilité et de gestion et je prévois poursuivre ma formation au Baccalauréat en Administration, car je désire profondément exercer la profession de comptable professionnel agréé. L’obtention de cette bourse de persévérance me permet de mettre davantage l’accent sur l’aspect le plus important : l’apprentissage. Merci! » - Monsieur Enache, boursier et finissant du Collège Montmorency.