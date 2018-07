Le Parti Vert du Québec aura un candidat dans Fabre

Voyageur dans l’âme, Alain Joseph est allé à la rencontre de nombreuses cultures au cours de ses années d’études. Ses voyages en Europe, en Afrique, au Caraïbes et bien plus encore font de lui un candidat ouvert d’esprit et motivé pour combiner les expériences qu’il a acquises, au programme du Parti Vert du Québec.

Après son secondaire et son cégep, Alain a poursuivi un baccalauréat en sciences politiques à

l’Université Laval durant lequel il a vécu 4 mois en Tunisie pour un stage sur l’industrie de la céramique.

Par la suite, il a reçu un DESS en enseignement collégiale et il poursuit actuellement un baccalauréat en enseignement de l’éthique religieuse. Académiste, Alain enseigne notamment sur les régimes politiques à travers le monde et c’est avec cette soif de savoir qu’il se présente comme candidat dans Mille-Îles.

Il se lance dans le domaine de la politique en espérant pouvoir démystifier le milieu et le rendre plus accessible aux citoyen-ne-s de la circonscription. D’ailleurs, le candidat est Président de l’association Tous Unis pour les Jeunes.

C’est pour cette raison qu’il considère primordial d’augmenter les investissements dans le secteur de l’éducation, pour avoir des institutions scolaires modernes, adaptées aux besoins des élèves et inclusives de l’environnement dans leurs cursus académiques. M. Joseph pousse également pour la gratuité des transports en commun.

Combinée avec l'électrification ainsi que l’agrandissement des réseaux, elle permettrait de mettre de l’avant des alternatives aux véhicules privés dans une région enclavée et mal desservie. Conscient de l’importance des espaces verts de sa région, Alain aimerait prioriser les besoins des agriculteurs qui occupent pleinement le territoire.

En effet, il existe un manque de main d’œuvre important que le candidat aimerait combler en offrant des formations et un plus grand nombre de ressources pour rendre le secteur plus attirant pour les jeunes. Finalement, l’érosion des berges et des sols, accélérée par les changements climatiques et l’action humaine, est un enjeu pesant dans Mille-Îles que Alain espère tacler au plus vite.

Passionné de musique, Alain tente à travers cet art de combiner sa culture Haïtienne et sa culture québécoise. Il parle 6 langues et c’est pour cette raison que la culture est un enjeu qui lui tient à cœur. Pour lui, la politique est un outil qui permet de sensibiliser et mobiliser les citoyen-ne-s autours d’un même objectif. À cet égard, Alain espère lever le voile qui repose sur les enjeux environnementaux, sociaux et culturels.