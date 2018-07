Un Lavallois atteint d'un cancer revient d'une expédition dans les Rocheuses canadiennes

Au courant des dernières semaines, 13 jeunes en rémission de cancer âgés de 19 à 29 ans ont vécu une expérience unique de grande expédition dans les Rocheuses canadiennes avec la fondation Sur la pointe des pieds, grâce au support de centaines de donateurs et de la Fondation Air Canada.

Ce périple de randonnée pédestre en milieu alpin rassembla des jeunes de l’Alberta, de l'Ontario et du Québec, sélectionnés par le personnel médical des différents centres oncologiques du Canada. Youssef Khawlane, originaire de Laval, était du nombre.



Accompagnés de facilitateurs de la fondation Sur la pointe des pieds, d'une équipe médicale bénévole et de guides locaux, les participants ont eu la chance de découvrir la beauté de cette chaine de montagnes grandiose qui sépare la Colombie-Britannique et l’Alberta.



« Seulement quelques heures après la première rencontre de tous les participants, une connexion peu habituelle s’installa. Bien que la maladie ait infligé à tous des conséquences différentes, ce que j’ai pu voir n’était qu’un groupe d’adultes avec une maturité acquise et une soif de vivre insatiable. Des humains s’unissant pour monter un projet en nature avec une acceptation inconditionnelle et une dose surprenante de bonheur, de sourire et d’amour. Un groupe de survivants qui ont vécu un nombre trop élevé de “claques dans face” et de mauvaises nouvelles.» mentionne Aurélie Otis, participante à l’expédition d’aventure thérapeutique.



Pendant plusieurs jours les participants affrontèrent leurs craintes liées à leurs capacités et leurs peurs face à cet environnement qui leur était jusqu’alors inconnu. Relevant le défi de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en autonomie sur un terrain difficile, c’est empreint d’émotions qu’ils atteignirent quelques sommets, dont le Mont Cautley. Des larmes de joie s’écoulèrent sur les joues de tout un chacun, soulignant les efforts derrière cette grande réussite.



« Je suis si content d’avoir eu la chance de partager cette expérience avec les autres participants. Je considère maintenant faire partie d’une grande famille et n’oublierai jamais tous ces moments magiques que nous avons vécu ensemble. », mentionne Youssef Khawlane de Laval.



À propos de la fondation Sur la pointe des pieds



Depuis plus de vingt ans, la fondation Sur la pointe des pieds organise des expéditions d’aventure thérapeutique pour les jeunes atteints de cancer dans le but de les aider à réaliser leur plein potentiel. Totalement gratuites, les expéditions se déroulent au cœur de quelques-uns des plus beaux paysages du Canada et nécessitent l’organisation de collectes de fonds. Pour suivre quotidiennement les expéditions de la fondation, pour faire un don ou pour vous inscrire à l’un de nos événements, rendez-vous au www.pointedespieds.com