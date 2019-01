Le top 5 des villes où prendre sa retraite

De nombreux Québécois réfléchissent au moment de prendre leur retraite à l’endroit où ils aimeraient vivre pour bénéficier de la meilleure qualité de vie. De nombreux critères sont étudiés : prix de l’immobilier, pouvoir d’achat, cadre de vie préservé des nuisances de toutes sortes (pollution, bruit…), climat, exotisme. Quelles sont les villes dans le monde les plus plébiscitées ?

1.Saint-Bruno, Québec

Saint-Bruno a l’avantage d’être une ville à dimension humaine où la qualité de vie est complètement préservée. Elle compte 28 000 habitants et la municipalité met tout en œuvre pour séduire ses résidents : l’entrée dans le parc de Saint-Bruno est par exemple est 50% moins chère pour eux. De nombreux autres parcs et lacs contribuent à satisfaire les amoureux de la nature.

Les maisons sont accessibles, mais on y trouve aussi des demeures luxueuses à acheter. La ville compte de nombreux marchés, des pistes cyclables et on y pratique le vélo-partage. Si l’esprit familial règne dans cette petite bourgade, la culture n’est pas en reste. On peut assister à un spectacle quasiment tous les jours. Saint-Bruno est assurément un lieu de retraite paisible, mais vivant.

2.Montréal, Québec

Si vous êtes citadins dans l’âme, Montréal est la ville qu’il vous faut. La vie culturelle est bouillonnante et elle reste championne toute catégorie pour sa qualité de vie. Elle est d’ailleurs classée en tête parmi 15 autres villes nord-américaines.

Côté immobilier, il y en a pour toutes les bourses, mais les retraités les plus prudents à long terme miseront sur une résidence pour personnes âgées autonomes pour ne pas avoir à gérer l’entretien de leur maison ou l’intendance.

3.Granada, Nicaragua

Pour qui souhaite fuir les hivers rigoureux canadiens, l’Amérique latine est une destination idéale. Granada en particulier offre une vie luxueuse à moindres frais. L’immobilier est abordable, le coût de la vie est bas, la vie y est aménagée pour les retraités avec notamment des facilités de transport et une fiscalité avantageuse. Vous ne paierez pas d’impôts sur les gains réalisés hors du pays.

4.Chapa, Mexique.

12 000 retraités canadiens s’y sont déjà installés, attirés par l’exotisme, le soleil et les plages de sable fin. Les achats immobiliers sont intéressants et les loyers bas. Par ailleurs, les services de santé sont accessibles et peu chers. Côté vie pratique, inutile de penser à cuisiner, vous pourrez manger au restaurant tous les jours !

5.Saint-Chinian, France

Cette ville se classe au rang de la 5e ville au monde où prendre sa retraite ! Il faut dire qu’elle allie de nombreux atouts : patrimoine, gastronomie, temps toujours beau ! Situé dans le sud-ouest de la France, l’une des plus belles régions, Saint-Chinian est très accueillant. Vous sympathiserez avec de nombreux producteurs locaux, goûterez à une offre culturelle riche et vous deviendrez propriétaire pour une somme très raisonnable. Une vie authentique et tranquille.