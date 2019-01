5 astuces pour maigrir sans avoir faim

Perdre du poids est relativement facile, en revanche il est beaucoup plus dur de maigrir durablement. Les craquages sont en effet fréquents ! La clé du succès est de ne pas s’affamer au risque d’une compulsion alimentaire en retour, réduisant à néant tous vos efforts ! Comment maigrir sans frustration ? On vous explique tout.

1.Ne jamais avoir faim

Ne sortez jamais de table avec la sensation de trop peu, n’éprouvez pas non plus la faim entre deux repas, c’est le conseil de la plupart des diététiciennes. En plus des trois repas journaliers, il est possible de prendre une collation, voire deux, à plus forte raison si vous restez sans manger plus de 5 heures. Néanmoins, ce goûter ne doit pas dépasser 200 à 300 calories. L’idéal est de consommer au choix une petite poignée de fruits secs, une compote ou une tartine avec 2 carrés de chocolat noir. Buvez beaucoup entre les repas, l’eau est un coupe-faim parfait pour patienter jusqu’à l’heure du repas !

2.Se préparer un repas complet

Faites-vous plaisir en vous préparant une entrée, un plat et un dessert. Un vrai repas sera moins frustrant que vos tristes carottes râpées pour seule consolation.

Les crudités ou la soupe ont le mérite de bien remplir l’estomac avec le minimum de calories. Après votre plat de résistance, offrez-vous un yaourt maigre ou une portion de fromage blanc et un fruit. Vous pouvez aussi mélanger les deux.

Consommez des légumes dont l’apport en calories est faible. Le brocoli, le chou-fleur, le chou vert, les épinards, les blettes, la laitue, le concombre ou le céleri ont aussi l’avantage d’être pauvres en glucides. Comme ils sont chargés d’eau, vous aurez vite la sensation de satiété. Attention aux légumes transformés, les purées par exemple, ils ont moins de pouvoir rassasiant.

3.Manger des féculents

Les féculents sont importants pour l’organisme, ils lui apportent des fibres indispensables. Mais soyez vigilant sur les quantités, ils font grossir. Mangez une tranche de pain, une pomme de terre vapeur, une poignée de légumes secs que vous ajouterez à votre plat principal.

4.Choisir ses protéines

Les protéines sont des macronutriments nécessaires à la masse musculaire. Préférez celles à faible teneur en graisse : la volaille, le poisson, les fruits de mer et les œufs.

5.Faire de l’exercice

Le sport est excellent pour la santé, il permet en outre dans le cadre d’un régime alimentaire de brûler des calories en plus. Offrez-vous un équipement de gym et faites du sport au moins trois fois par semaine, marchez tous les jours au moins 20 minutes, soyez actif !